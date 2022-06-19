https://ria.ru/20220619/politsiya-1796597242.html

Лидер "Шор" раскритиковал полицейских, охранявших ЛГБТ-марш в Кишиневе

Лидер "Шор" раскритиковал полицейских, охранявших ЛГБТ-марш в Кишиневе - РИА Новости, 19.06.2022

Лидер "Шор" раскритиковал полицейских, охранявших ЛГБТ-марш в Кишиневе

Лидер оппозиционной в Молдавии партии "Шор" Илан Шору выступил в воскресенье с критикой в адрес кишиневской полиции, которая обеспечила охрану участников... РИА Новости, 19.06.2022

2022-06-19T20:04

2022-06-19T20:04

2022-06-19T20:05

в мире

кишинев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1a/1790795901_0:363:2995:2048_1920x0_80_0_0_004ac9cc363585bfd33b12e22b86594d.jpg

КИШИНЕВ, 19 июн – РИА Новости. Лидер оппозиционной в Молдавии партии "Шор" Илан Шору выступил в воскресенье с критикой в адрес кишиневской полиции, которая обеспечила охрану участников ЛГБТ-шествия.В воскресенье, несмотря на запрет мэрии Кишинева, в центре города прошла акция "Марш солидарности", которую организовали общественная организация "Гендердок-М" и ряд посольств западных стран. Около 200 представителей ЛГБТ-сообщества прошли по одной из главных улиц молдавской столицы. Их охрану обеспечивали порядка 1500 полицейских при полной защитной экипировке."Этот марш не был санкционирован мэрией, следовательно, он является незаконным. Что сделала полиция? Вместо того, чтобы отправить манифестантов домой из-за отсутствия авторизации, она мобилизовала огромное число полицейских, сопровождала их и обеспечивала им защиту. А нормальные граждане, которые хотят протестовать против злоупотреблений и беспредела и имеют на это разрешение, не могут, потому что полиция им запрещает. Вы не видите в этом ничего абсурдного?", - заявил Шор в ходе стрима в социальных сетях.Ранее в воскресенье депутат парламента, вице-председатель партии "Шор" Марина Таубер заявила, что полицейские препятствуют организаторам акции протеста устанавливать на центральной площади сцены и необходимого оборудования. Депутат транслировала в соцсетях в режиме онлайн беседу с полицейскими, стоящими на площади, которые говорили на камеру, что им запрещено обеспечить доступ к объекту.В Главном инспекторате полиции республики опровергли сообщения, что правоохранительные органы пытаются сорвать акцию протеста. В полиции сослались на то, что у организаторов мероприятия не было всех необходимых разрешительных документов. Представители "Шор" через своих адвокатов заявили, что имеют полный пакет необходимых документов, а авторизация выдана мэрией Кишинева.

https://ria.ru/20220619/moldaviya-1796569483.html

кишинев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, кишинев