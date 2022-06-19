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Лидер "Шор" раскритиковал полицейских, охранявших ЛГБТ-марш в Кишиневе - РИА Новости, 19.06.2022
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Лидер "Шор" раскритиковал полицейских, охранявших ЛГБТ-марш в Кишиневе
Лидер "Шор" раскритиковал полицейских, охранявших ЛГБТ-марш в Кишиневе - РИА Новости, 19.06.2022
Лидер "Шор" раскритиковал полицейских, охранявших ЛГБТ-марш в Кишиневе
Лидер оппозиционной в Молдавии партии "Шор" Илан Шору выступил в воскресенье с критикой в адрес кишиневской полиции, которая обеспечила охрану участников... РИА Новости, 19.06.2022
2022-06-19T20:04
2022-06-19T20:05
в мире
кишинев
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КИШИНЕВ, 19 июн – РИА Новости. Лидер оппозиционной в Молдавии партии "Шор" Илан Шору выступил в воскресенье с критикой в адрес кишиневской полиции, которая обеспечила охрану участников ЛГБТ-шествия.В воскресенье, несмотря на запрет мэрии Кишинева, в центре города прошла акция "Марш солидарности", которую организовали общественная организация "Гендердок-М" и ряд посольств западных стран. Около 200 представителей ЛГБТ-сообщества прошли по одной из главных улиц молдавской столицы. Их охрану обеспечивали порядка 1500 полицейских при полной защитной экипировке."Этот марш не был санкционирован мэрией, следовательно, он является незаконным. Что сделала полиция? Вместо того, чтобы отправить манифестантов домой из-за отсутствия авторизации, она мобилизовала огромное число полицейских, сопровождала их и обеспечивала им защиту. А нормальные граждане, которые хотят протестовать против злоупотреблений и беспредела и имеют на это разрешение, не могут, потому что полиция им запрещает. Вы не видите в этом ничего абсурдного?", - заявил Шор в ходе стрима в социальных сетях.Ранее в воскресенье депутат парламента, вице-председатель партии "Шор" Марина Таубер заявила, что полицейские препятствуют организаторам акции протеста устанавливать на центральной площади сцены и необходимого оборудования. Депутат транслировала в соцсетях в режиме онлайн беседу с полицейскими, стоящими на площади, которые говорили на камеру, что им запрещено обеспечить доступ к объекту.В Главном инспекторате полиции республики опровергли сообщения, что правоохранительные органы пытаются сорвать акцию протеста. В полиции сослались на то, что у организаторов мероприятия не было всех необходимых разрешительных документов. Представители "Шор" через своих адвокатов заявили, что имеют полный пакет необходимых документов, а авторизация выдана мэрией Кишинева.
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в мире, кишинев
20:04 19.06.2022 (обновлено: 20:05 19.06.2022)
 
Лидер "Шор" раскритиковал полицейских, охранявших ЛГБТ-марш в Кишиневе

Лидер "Шор" Шору раскритиковал кишиневскую полицию, которая охраняла участников ЛГБТ-марша

© Sputnik / Дмитрий Терехов / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов у здания районного суда Кишинева
Сотрудники правоохранительных органов у здания районного суда Кишинева - РИА Новости, 1920, 19.06.2022
© Sputnik / Дмитрий Терехов
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Сотрудники правоохранительных органов у здания районного суда Кишинева. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 19 июн – РИА Новости. Лидер оппозиционной в Молдавии партии "Шор" Илан Шору выступил в воскресенье с критикой в адрес кишиневской полиции, которая обеспечила охрану участников ЛГБТ-шествия.
В воскресенье, несмотря на запрет мэрии Кишинева, в центре города прошла акция "Марш солидарности", которую организовали общественная организация "Гендердок-М" и ряд посольств западных стран. Около 200 представителей ЛГБТ-сообщества прошли по одной из главных улиц молдавской столицы. Их охрану обеспечивали порядка 1500 полицейских при полной защитной экипировке.
Кишинев - РИА Новости, 1920, 19.06.2022
Вчера, 15:48
Участников марша ЛГБТ-активистов в Кишиневе освистали прохожие
"Этот марш не был санкционирован мэрией, следовательно, он является незаконным. Что сделала полиция? Вместо того, чтобы отправить манифестантов домой из-за отсутствия авторизации, она мобилизовала огромное число полицейских, сопровождала их и обеспечивала им защиту. А нормальные граждане, которые хотят протестовать против злоупотреблений и беспредела и имеют на это разрешение, не могут, потому что полиция им запрещает. Вы не видите в этом ничего абсурдного?", - заявил Шор в ходе стрима в социальных сетях.
Ранее в воскресенье депутат парламента, вице-председатель партии "Шор" Марина Таубер заявила, что полицейские препятствуют организаторам акции протеста устанавливать на центральной площади сцены и необходимого оборудования. Депутат транслировала в соцсетях в режиме онлайн беседу с полицейскими, стоящими на площади, которые говорили на камеру, что им запрещено обеспечить доступ к объекту.
В Главном инспекторате полиции республики опровергли сообщения, что правоохранительные органы пытаются сорвать акцию протеста. В полиции сослались на то, что у организаторов мероприятия не было всех необходимых разрешительных документов. Представители "Шор" через своих адвокатов заявили, что имеют полный пакет необходимых документов, а авторизация выдана мэрией Кишинева.
 
В миреКишинев
 
 
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