https://ria.ru/20220619/pogoda-1796556663.html
Синоптик рассказал о погоде в Москве в последние недели июня
Синоптик рассказал о погоде в Москве в последние недели июня - РИА Новости, 19.06.2022
Синоптик рассказал о погоде в Москве в последние недели июня
Половина месячной нормы осадков прольется в Москве на предстоящей неделе, к выходным будет выполнена вся норма осадков за месяц, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 19.06.2022
2022-06-19T14:06
2022-06-19T14:06
2022-06-19T14:41
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Половина месячной нормы осадков прольется в Москве на предстоящей неделе, к выходным будет выполнена вся норма осадков за месяц, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Синоптик рассказал, что в понедельник наиболее интенсивные осадки прогнозируются в ночные и, особенно, в утренние часы, когда прольется до 6,3 миллиметра небесной влаги, что не позволит температуре воздуха опускаться ниже плюс 10-15 градусов. Днем немного распогодится, воздух прогреется до положенной в июне климатической нормы – 18-23 градусов тепла. Ожидается, что вторник станет самым холодным днем. После полудня из-за пасмурного неба и 8,7 миллиметра обложных дождей столбики термометров не поднимутся выше 15-20 градусов.Тишковец сообщил, что в среду не обойдется без 4,3 миллиметра скоротечных осадков, в облаках появятся просветы, и станет теплее, воздух прогреется до 18-23 градусов. В четверг снова последуют ливни, выпадет 13,8 миллиметра осадков, температура повысится на один градус. В пятницу пройдут заключительные дожди, выпадет 4,9 миллиметра осадков, днем воздух прогреется до 21-26 градусов.Воздух в Москве прогреется до 30 градусов в последнюю неделю июня, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Синоптик рассказал, что потепление начнется к следующим выходным из-за скандинавского антициклона, который принесет с собой много солнца и тепла. В субботу ночью температура достигнет 10-15 градусов тепла, днем воздух прогреется до 21-26 градусов, в воскресенье под утро температура будет не ниже 12-17 градусов, в разгар дня воздух прогреется до 23-28 градусов.
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общество, погода, москва, россия, центр "фобос"
14:06 19.06.2022 (обновлено: 14:41 19.06.2022)
Синоптик рассказал о погоде в Москве в последние недели июня
Синоптик Тишковец: ожидаются дожди, а в последнюю неделю июня до 30 градусов тепла
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Половина месячной нормы осадков прольется в Москве на предстоящей неделе, к выходным будет выполнена вся норма осадков за месяц, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В Центральной России прольется половина месячной нормы осадков. Будняя часть предстоящей недели в Центральной России будет дождливой, а начало – прохладным. Общее количество осадков за 5 рабочих дней составит 35-40 миллиметров или около половины всей месячной нормы, а значит, к концу недели будет исчерпан 100% лимит небесной влаги в июне", - заявил Тишковец.
Синоптик рассказал, что в понедельник наиболее интенсивные осадки прогнозируются в ночные и, особенно, в утренние часы, когда прольется до 6,3 миллиметра небесной влаги, что не позволит температуре воздуха опускаться ниже плюс 10-15 градусов. Днем немного распогодится, воздух прогреется до положенной в июне климатической нормы – 18-23 градусов тепла. Ожидается, что вторник станет самым холодным днем. После полудня из-за пасмурного неба и 8,7 миллиметра обложных дождей столбики термометров не поднимутся выше 15-20 градусов.
Тишковец сообщил, что в среду не обойдется без 4,3 миллиметра скоротечных осадков, в облаках появятся просветы, и станет теплее, воздух прогреется до 18-23 градусов. В четверг снова последуют ливни, выпадет 13,8 миллиметра осадков, температура повысится на один градус. В пятницу пройдут заключительные дожди, выпадет 4,9 миллиметра осадков, днем воздух прогреется до 21-26 градусов.
Воздух в Москве прогреется до 30 градусов в последнюю неделю июня, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В начале последующей недели (27-28 июня) в условиях малооблачной погоды воздух станет прогреваться до плюс 25-30 градусов, что на 6-7 градусов выше климатической нормы и даже теплее, чем положено на макушку лета", - рассказал Тишковец.
Синоптик рассказал, что потепление начнется к следующим выходным из-за скандинавского антициклона, который принесет с собой много солнца и тепла. В субботу ночью температура достигнет 10-15 градусов тепла, днем воздух прогреется до 21-26 градусов, в воскресенье под утро температура будет не ниже 12-17 градусов, в разгар дня воздух прогреется до 23-28 градусов.