https://ria.ru/20220619/pogoda-1796556663.html

Синоптик рассказал о погоде в Москве в последние недели июня

Синоптик рассказал о погоде в Москве в последние недели июня - РИА Новости, 19.06.2022

Синоптик рассказал о погоде в Москве в последние недели июня

Половина месячной нормы осадков прольется в Москве на предстоящей неделе, к выходным будет выполнена вся норма осадков за месяц, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 19.06.2022

2022-06-19T14:06

2022-06-19T14:06

2022-06-19T14:41

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погода

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Половина месячной нормы осадков прольется в Москве на предстоящей неделе, к выходным будет выполнена вся норма осадков за месяц, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Синоптик рассказал, что в понедельник наиболее интенсивные осадки прогнозируются в ночные и, особенно, в утренние часы, когда прольется до 6,3 миллиметра небесной влаги, что не позволит температуре воздуха опускаться ниже плюс 10-15 градусов. Днем немного распогодится, воздух прогреется до положенной в июне климатической нормы – 18-23 градусов тепла. Ожидается, что вторник станет самым холодным днем. После полудня из-за пасмурного неба и 8,7 миллиметра обложных дождей столбики термометров не поднимутся выше 15-20 градусов.Тишковец сообщил, что в среду не обойдется без 4,3 миллиметра скоротечных осадков, в облаках появятся просветы, и станет теплее, воздух прогреется до 18-23 градусов. В четверг снова последуют ливни, выпадет 13,8 миллиметра осадков, температура повысится на один градус. В пятницу пройдут заключительные дожди, выпадет 4,9 миллиметра осадков, днем воздух прогреется до 21-26 градусов.Воздух в Москве прогреется до 30 градусов в последнюю неделю июня, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Синоптик рассказал, что потепление начнется к следующим выходным из-за скандинавского антициклона, который принесет с собой много солнца и тепла. В субботу ночью температура достигнет 10-15 градусов тепла, днем воздух прогреется до 21-26 градусов, в воскресенье под утро температура будет не ниже 12-17 градусов, в разгар дня воздух прогреется до 23-28 градусов.

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общество, погода, москва, россия, центр "фобос"