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В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности - РИА Новости, 19.06.2022
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В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности
В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности - РИА Новости, 19.06.2022
В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности
Гидрометцентр объявил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за грозы и ветра, следует из данных прогностической карты на сайте... РИА Новости, 19.06.2022
2022-06-19T09:52
2022-06-19T09:52
общество
московская область (подмосковье)
москва
россия
погода
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Гидрометцентр объявил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за грозы и ветра, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения."Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.Предупреждение о ветре в столице и области действует до 21.00 19 июня, предупреждение о грозе в области - до 21.00 19 июня.
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общество, московская область (подмосковье), москва, россия, погода
09:52 19.06.2022
 
В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности

В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности из-за грозы

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМужчина под зонтом на одной из улиц в Москве
Мужчина под зонтом на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 19.06.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Мужчина под зонтом на одной из улиц в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Гидрометцентр объявил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за грозы и ветра, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.
"Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.
Предупреждение о ветре в столице и области действует до 21.00 19 июня, предупреждение о грозе в области - до 21.00 19 июня.
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд - РИА Новости, 1920, 01.06.2020
1 июня 2020, 02:17
В Гидрометцентре рассказали о погоде в июне
 
ОбществоМосковская область (Подмосковье)МоскваРоссияПогода
 
 
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