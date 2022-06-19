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Ирак выступает против вмешательства политики в решения ОПЕК - РИА Новости, 19.06.2022
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Ирак выступает против вмешательства политики в решения ОПЕК
Ирак выступает против вмешательства политики в решения ОПЕК - РИА Новости, 19.06.2022
Ирак выступает против вмешательства политики в решения ОПЕК
Ирак считает Россию важным членом глобального нефтяного рынка и выступает против того, чтобы вмешивать политику в решения ОПЕК, заявил РИА Новости официальный... РИА Новости, 19.06.2022
2022-06-19T20:22
2022-06-19T20:22
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КАИР, 19 июн - РИА Новости. Ирак считает Россию важным членом глобального нефтяного рынка и выступает против того, чтобы вмешивать политику в решения ОПЕК, заявил РИА Новости официальный представитель министерства нефти Ирака Асем Джихад.Газета Wall Street Journal ранее сообщила со ссылкой на делегатов в ОПЕК, что ряд членов организации изучают возможность приостановки участия РФ в сделке ОПЕК+ на фоне западных санкций."Россия очень важный член (мирового нефтяного рынка), мы не хотим вмешивать политику в решения ОПЕК", - заявил представитель миннефти Ирака комментируя информацию Wall Street Journal.
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цены на нефть, ирак, россия, опек
20:22 19.06.2022
 
Ирак выступает против вмешательства политики в решения ОПЕК

Министерство нефти: Ирак выступает против вмешательства политики в решения ОПЕК

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкМужчина у штаб-квартиры Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК) в Вене
Мужчина у штаб-квартиры Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК) в Вене - РИА Новости, 1920, 19.06.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Мужчина у штаб-квартиры Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК) в Вене. Архивное фото
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КАИР, 19 июн - РИА Новости. Ирак считает Россию важным членом глобального нефтяного рынка и выступает против того, чтобы вмешивать политику в решения ОПЕК, заявил РИА Новости официальный представитель министерства нефти Ирака Асем Джихад.
Газета Wall Street Journal ранее сообщила со ссылкой на делегатов в ОПЕК, что ряд членов организации изучают возможность приостановки участия РФ в сделке ОПЕК+ на фоне западных санкций.
"Россия очень важный член (мирового нефтяного рынка), мы не хотим вмешивать политику в решения ОПЕК", - заявил представитель миннефти Ирака комментируя информацию Wall Street Journal.
Штаб-квартира ОПЕК в Вене - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
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Глава "Газпром нефти" прокомментировал решение ОПЕК+ увеличить добычу
 
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