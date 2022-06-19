https://ria.ru/20220619/opek-1796598875.html

Ирак выступает против вмешательства политики в решения ОПЕК

Ирак выступает против вмешательства политики в решения ОПЕК - РИА Новости, 19.06.2022

Ирак выступает против вмешательства политики в решения ОПЕК

Ирак считает Россию важным членом глобального нефтяного рынка и выступает против того, чтобы вмешивать политику в решения ОПЕК, заявил РИА Новости официальный... РИА Новости, 19.06.2022

2022-06-19T20:22

2022-06-19T20:22

2022-06-19T20:22

цены на нефть

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КАИР, 19 июн - РИА Новости. Ирак считает Россию важным членом глобального нефтяного рынка и выступает против того, чтобы вмешивать политику в решения ОПЕК, заявил РИА Новости официальный представитель министерства нефти Ирака Асем Джихад.Газета Wall Street Journal ранее сообщила со ссылкой на делегатов в ОПЕК, что ряд членов организации изучают возможность приостановки участия РФ в сделке ОПЕК+ на фоне западных санкций."Россия очень важный член (мирового нефтяного рынка), мы не хотим вмешивать политику в решения ОПЕК", - заявил представитель миннефти Ирака комментируя информацию Wall Street Journal.

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цены на нефть, ирак, россия, опек