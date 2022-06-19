"Белнефтехим": основной объем экспорта нефтехимии Белоруссии идет в Россию
"Белнефтехим": основной объем экспорта нефтехимии в условиях санкций идет в Россию
"Белнефтехим" в Минске. Архивное фото
МИНСК, 19 июн – РИА Новости. Заместитель председателя белорусского госконцерна "Белнефтехим" Олег Курилин заявил, что несмотря на усиление западных санкций большинство предприятий концерна не снизили объемы производства, основной объем экспорта направляется в РФ, а также произошла переориентация поставок с рынков недружественных стран на азиатские рынки.
"Мы первые, кто оказался под санкциями еще с 2007 года, поэтому в определенной степени адаптировались. Конечно, сейчас уровень санкций беспрецедентный, но мы находим пути. Большинство наших предприятий не снизили объемы производства, а те, что снизили, в настоящее время занимаются переориентацией и достаточно успешно", - сказал Курилин в интервью телеканалу СТВ.
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Он добавил, что "основной вал продукции идет в Российскую Федерацию". "Понятно, переориентация и на Азию произошла", - констатировал зампред концерна.
Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов в республике, которые прошли в августе 2020 года и на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко. Страны Запада поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе президентских выборов в 2020 году и нарушении прав человека. Очередной этап расширения западных санкций произошел из-за поддержки Минском российской военной спецоперации по демилитаризации Украины, которая началась 24 февраля этого года.