https://ria.ru/20220619/neftekhimiya-1796628021.html

"Белнефтехим": основной объем экспорта нефтехимии Белоруссии идет в Россию

"Белнефтехим": основной объем экспорта нефтехимии Белоруссии идет в Россию - РИА Новости, 19.06.2022

"Белнефтехим": основной объем экспорта нефтехимии Белоруссии идет в Россию

Заместитель председателя белорусского госконцерна "Белнефтехим" Олег Курилин заявил, что несмотря на усиление западных санкций большинство предприятий концерна... РИА Новости, 19.06.2022

2022-06-19T23:58

2022-06-19T23:58

2022-06-19T23:58

цены на нефть

александр лукашенко

белоруссия

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минск

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МИНСК, 19 июн – РИА Новости. Заместитель председателя белорусского госконцерна "Белнефтехим" Олег Курилин заявил, что несмотря на усиление западных санкций большинство предприятий концерна не снизили объемы производства, основной объем экспорта направляется в РФ, а также произошла переориентация поставок с рынков недружественных стран на азиатские рынки."Мы первые, кто оказался под санкциями еще с 2007 года, поэтому в определенной степени адаптировались. Конечно, сейчас уровень санкций беспрецедентный, но мы находим пути. Большинство наших предприятий не снизили объемы производства, а те, что снизили, в настоящее время занимаются переориентацией и достаточно успешно", - сказал Курилин в интервью телеканалу СТВ.Он добавил, что "основной вал продукции идет в Российскую Федерацию". "Понятно, переориентация и на Азию произошла", - констатировал зампред концерна.Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов в республике, которые прошли в августе 2020 года и на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко. Страны Запада поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе президентских выборов в 2020 году и нарушении прав человека. Очередной этап расширения западных санкций произошел из-за поддержки Минском российской военной спецоперации по демилитаризации Украины, которая началась 24 февраля этого года.

https://ria.ru/20220221/kfu-1773553223.html

https://ria.ru/20220619/dnr-1796624686.html

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цены на нефть, александр лукашенко, белоруссия, азия, минск