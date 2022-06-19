Рейтинг@Mail.ru
"Белнефтехим": основной объем экспорта нефтехимии Белоруссии идет в Россию - РИА Новости, 19.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220619/neftekhimiya-1796628021.html
"Белнефтехим": основной объем экспорта нефтехимии Белоруссии идет в Россию
"Белнефтехим": основной объем экспорта нефтехимии Белоруссии идет в Россию - РИА Новости, 19.06.2022
"Белнефтехим": основной объем экспорта нефтехимии Белоруссии идет в Россию
Заместитель председателя белорусского госконцерна "Белнефтехим" Олег Курилин заявил, что несмотря на усиление западных санкций большинство предприятий концерна... РИА Новости, 19.06.2022
2022-06-19T23:58
2022-06-19T23:58
цены на нефть
александр лукашенко
белоруссия
азия
минск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564234786_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_7251b267d68fb9160461d4da3a53dfea.jpg
МИНСК, 19 июн – РИА Новости. Заместитель председателя белорусского госконцерна "Белнефтехим" Олег Курилин заявил, что несмотря на усиление западных санкций большинство предприятий концерна не снизили объемы производства, основной объем экспорта направляется в РФ, а также произошла переориентация поставок с рынков недружественных стран на азиатские рынки."Мы первые, кто оказался под санкциями еще с 2007 года, поэтому в определенной степени адаптировались. Конечно, сейчас уровень санкций беспрецедентный, но мы находим пути. Большинство наших предприятий не снизили объемы производства, а те, что снизили, в настоящее время занимаются переориентацией и достаточно успешно", - сказал Курилин в интервью телеканалу СТВ.Он добавил, что "основной вал продукции идет в Российскую Федерацию". "Понятно, переориентация и на Азию произошла", - констатировал зампред концерна.Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов в республике, которые прошли в августе 2020 года и на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко. Страны Запада поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе президентских выборов в 2020 году и нарушении прав человека. Очередной этап расширения западных санкций произошел из-за поддержки Минском российской военной спецоперации по демилитаризации Украины, которая началась 24 февраля этого года.
https://ria.ru/20220221/kfu-1773553223.html
https://ria.ru/20220619/dnr-1796624686.html
белоруссия
азия
минск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564234786_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_3bd82d5b65f9d4c859c2f933e2f24b36.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
цены на нефть, александр лукашенко, белоруссия, азия, минск
23:58 19.06.2022
 
"Белнефтехим": основной объем экспорта нефтехимии Белоруссии идет в Россию

"Белнефтехим": основной объем экспорта нефтехимии в условиях санкций идет в Россию

© РИА Новости / Андрей Александров / Перейти в фотобанк"Белнефтехим" в Минске
Белнефтехим в Минске - РИА Новости, 1920, 19.06.2022
© РИА Новости / Андрей Александров
Перейти в фотобанк
"Белнефтехим" в Минске. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 19 июн – РИА Новости. Заместитель председателя белорусского госконцерна "Белнефтехим" Олег Курилин заявил, что несмотря на усиление западных санкций большинство предприятий концерна не снизили объемы производства, основной объем экспорта направляется в РФ, а также произошла переориентация поставок с рынков недружественных стран на азиатские рынки.
"Мы первые, кто оказался под санкциями еще с 2007 года, поэтому в определенной степени адаптировались. Конечно, сейчас уровень санкций беспрецедентный, но мы находим пути. Большинство наших предприятий не снизили объемы производства, а те, что снизили, в настоящее время занимаются переориентацией и достаточно успешно", - сказал Курилин в интервью телеканалу СТВ.
Проведение лабораторных исследований - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
21 февраля, 09:00Наука
В России создали новый эффективный катализатор для нефтехимии
Он добавил, что "основной вал продукции идет в Российскую Федерацию". "Понятно, переориентация и на Азию произошла", - констатировал зампред концерна.
Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов в республике, которые прошли в августе 2020 года и на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко. Страны Запада поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе президентских выборов в 2020 году и нарушении прав человека. Очередной этап расширения западных санкций произошел из-за поддержки Минском российской военной спецоперации по демилитаризации Украины, которая началась 24 февраля этого года.
Глава ДНР Денис Пушилин на ПМЭФ-2022 - РИА Новости, 1920, 19.06.2022
Вчера, 23:11
ДНР заинтересована в торговле с Белоруссией, заявил Пушилин
 
Цены на нефтьАлександр ЛукашенкоБелоруссияАзияМинск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала