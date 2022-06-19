https://ria.ru/20220619/minoborony-1796551700.html

Российские "Калибры" за сутки уничтожили до 20 западных бронемашин

Российские "Калибры" за сутки уничтожили до 20 западных бронемашин - РИА Новости, 19.06.2022

Российские "Калибры" за сутки уничтожили до 20 западных бронемашин

Российский флот ударами "Калибров" уничтожил 10 гаубиц М777 и до 20 поставленных Западом на Украину бронемашин на территории трансформаторного завода в городе... РИА Новости, 19.06.2022

2022-06-19T13:33

2022-06-19T13:33

2022-06-19T13:52

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

игорь конашенков

николаев (украина)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0f/1795391990_0:0:1921:1080_1920x0_80_0_0_ce02ba32060f7e458b4ebe43f9a28eb9.jpg

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Российский флот ударами "Калибров" уничтожил 10 гаубиц М777 и до 20 поставленных Западом на Украину бронемашин на территории трансформаторного завода в городе Николаев, сообщили воскресенье в Минобороны России."В 20.20 высокоточными ракетами большой дальности "Калибр" на территории трансформаторного завода в городе Николаев уничтожены десять 155-мм гаубиц М777 и до 20-ти боевых бронированных машин, поставленных Западом киевскому режиму за последние 10 дней", - сообщили в Минобороны.

николаев (украина)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков, николаев (украина)