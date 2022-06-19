https://ria.ru/20220619/minoborony-1796551700.html
Российские "Калибры" за сутки уничтожили до 20 западных бронемашин
Российские "Калибры" за сутки уничтожили до 20 западных бронемашин - РИА Новости, 19.06.2022
Российские "Калибры" за сутки уничтожили до 20 западных бронемашин
Российский флот ударами "Калибров" уничтожил 10 гаубиц М777 и до 20 поставленных Западом на Украину бронемашин на территории трансформаторного завода в городе... РИА Новости, 19.06.2022
2022-06-19T13:33
2022-06-19T13:33
2022-06-19T13:52
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
игорь конашенков
николаев (украина)
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Российский флот ударами "Калибров" уничтожил 10 гаубиц М777 и до 20 поставленных Западом на Украину бронемашин на территории трансформаторного завода в городе Николаев, сообщили воскресенье в Минобороны России."В 20.20 высокоточными ракетами большой дальности "Калибр" на территории трансформаторного завода в городе Николаев уничтожены десять 155-мм гаубиц М777 и до 20-ти боевых бронированных машин, поставленных Западом киевскому режиму за последние 10 дней", - сообщили в Минобороны.
николаев (украина)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков, николаев (украина)
13:33 19.06.2022 (обновлено: 13:52 19.06.2022)
Российские "Калибры" за сутки уничтожили до 20 западных бронемашин
Российские "Калибры" за сутки уничтожили до 20 бронемашин, поставленных Западом на Украину