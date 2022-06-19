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Киев бросает в бой неподготовленных бойцов из-за больших потерь
Киев бросает в бой неподготовленных бойцов из-за больших потерь - РИА Новости, 19.06.2022
Киев бросает в бой неподготовленных бойцов из-за больших потерь
з-за больших потерь в рядах украинских военных командование вынуждено бросать в бой неподготовленный личный состав, у которого отсутствуют необходимые навыки... РИА Новости, 19.06.2022
2022-06-19T13:22
2022-06-19T13:22
2022-06-19T14:17
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Из-за больших потерь в рядах украинских военных командование вынуждено бросать в бой неподготовленный личный состав, у которого отсутствуют необходимые навыки обращения с вооружением и военной техникой, отчего и происходят инциденты вроде случая со штурмовиками Су-25, которые нанесли удар по позициям своих же подразделений под Широким в Днепропетровской области, говорится в воскресной сводке Минобороны России.
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в мире, россия, украина
13:22 19.06.2022 (обновлено: 14:17 19.06.2022)
Киев бросает в бой неподготовленных бойцов из-за больших потерь
Минобороны: командованию Украины приходится бросать в бой неподготовленных бойцов