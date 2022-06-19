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В Минобороны сообщили об уничтожении двух пусковых установок "Ураган" - РИА Новости, 19.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220619/minoborony-1796549807.html
В Минобороны сообщили об уничтожении двух пусковых установок "Ураган"
В Минобороны сообщили об уничтожении двух пусковых установок "Ураган" - РИА Новости, 19.06.2022
В Минобороны сообщили об уничтожении двух пусковых установок "Ураган"
Ударом российского оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" по территории Харьковского танкоремонтного завода уничтожены две пусковые установки... РИА Новости, 19.06.2022
2022-06-19T13:17
2022-06-19T14:17
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Ударом российского оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" по территории Харьковского танкоремонтного завода уничтожены две пусковые установки реактивной системы залпового огня "Ураган", сообщило Минобороны РФ."Ракетными войсками и артиллерией поражены 22 пункта управления, 48 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника ВСУ в 123 районах. Ударом оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" по территории Харьковского танкоремонтного завода уничтожены две пусковые установки реактивной системы залпового огня "Ураган", - говорится в сводке Минобороны РФ о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины по состоянию на воскресенье.Отмечается, что украинские вооруженные силы несут значительные потери от контрбатарейной борьбы."Так, военнослужащий 22-ой мотопехотной бригады ВСУ, взятый в плен в районе населенного пункта Перемога, рассказал о том, что за последние 10 дней в артиллерийских подразделениях, действующих на Харьковском направлении, потери составили 380 человек, в том числе 90 – безвозвратные", - указывается в сводке.Также сообщается, что за сутки в результате ударов авиации, ракетных войск и артиллерии уничтожено свыше 400 националистов, 10 танков и других боевых бронированных машин, 11 орудий полевой артиллерии, 11 пусковых установок реактивной системы залпового огня и 28 специальных автомобилей.
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в мире, россия, украина, вооруженные силы украины
13:17 19.06.2022 (обновлено: 14:17 19.06.2022)
 
В Минобороны сообщили об уничтожении двух пусковых установок "Ураган"

В Минобороны сообщили об уничтожении двух пусковых установок "Ураган" "Искандерами"

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкБоевой запуск ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер"
Боевой запуск ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса Искандер - РИА Новости, 1920, 19.06.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Боевой запуск ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер". Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Ударом российского оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" по территории Харьковского танкоремонтного завода уничтожены две пусковые установки реактивной системы залпового огня "Ураган", сообщило Минобороны РФ.
"Ракетными войсками и артиллерией поражены 22 пункта управления, 48 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника ВСУ в 123 районах. Ударом оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" по территории Харьковского танкоремонтного завода уничтожены две пусковые установки реактивной системы залпового огня "Ураган", - говорится в сводке Минобороны РФ о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины по состоянию на воскресенье.
Отмечается, что украинские вооруженные силы несут значительные потери от контрбатарейной борьбы.
"Так, военнослужащий 22-ой мотопехотной бригады ВСУ, взятый в плен в районе населенного пункта Перемога, рассказал о том, что за последние 10 дней в артиллерийских подразделениях, действующих на Харьковском направлении, потери составили 380 человек, в том числе 90 – безвозвратные", - указывается в сводке.
Также сообщается, что за сутки в результате ударов авиации, ракетных войск и артиллерии уничтожено свыше 400 националистов, 10 танков и других боевых бронированных машин, 11 орудий полевой артиллерии, 11 пусковых установок реактивной системы залпового огня и 28 специальных автомобилей.
Военнослужащий РФ - РИА Новости, 1920, 19.06.2022
13:22Специальная военная операция на Украине
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