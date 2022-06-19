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Силы ЛНР освободили населенный пункт Метелкино
Силы ЛНР освободили населенный пункт Метелкино - РИА Новости, 19.06.2022
Силы ЛНР освободили населенный пункт Метелкино
Войска ЛНР при поддержке ВС РФ освободили населенный пункт Метелкино, сообщили в воскресенье в Минобороны России. РИА Новости, 19.06.2022
2022-06-19T13:10
2022-06-19T13:10
2022-06-19T14:18
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Войска ЛНР при поддержке ВС РФ освободили населенный пункт Метелкино, сообщили в воскресенье в Минобороны России."Успешно развивается наступление на Северодонецком направлении. Подразделениями Народной Милиции Луганской Народной Республики при поддержке Вооруженных Сил Российской Федерации освобожден населенный пункт Метелкино", - сообщили в ведомстве.
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в мире, россия, украина, народная милиция лнр, луганская народная республика
13:10 19.06.2022 (обновлено: 14:18 19.06.2022)
Силы ЛНР освободили населенный пункт Метелкино
Минобороны: Силы ЛНР и ВС России освободили населенный пункт Метелкино