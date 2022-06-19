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По квоте и без экзаменов: абитуриенты Мелитополя поступают в вузы России - РИА Новости, 19.06.2022
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По квоте и без экзаменов: абитуриенты Мелитополя поступают в вузы России
По квоте и без экзаменов: абитуриенты Мелитополя поступают в вузы России - РИА Новости, 19.06.2022
По квоте и без экзаменов: абитуриенты Мелитополя поступают в вузы России
Выпускники школ Мелитополя теперь могут поступить в российские вузы по квоте и без экзаменов. Им выделят стипендию и место в общежитии. Студенты Мелитопольского государственного университета, которые ранее обучались на контрактной основе, смогут перейти на бесплатную форму обучения и получать стипендию в случае успешной сдачи сессии.
2022-06-19T18:14
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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По квоте и без экзаменов: абитуриенты Мелитополя поступают в вузы России
Выпускники школ Мелитополя теперь могут поступить в российские вузы по квоте и без экзаменов. Им выделят стипендию и место в общежитии. Студенты Мелитопольского государственного университета, которые ранее обучались на контрактной основе, смогут перейти на бесплатную форму обучения и получать стипендию в случае успешной сдачи сессии.
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видео, мелитополь, образование, вузы
По квоте и без экзаменов: абитуриенты Мелитополя поступают в вузы России
Выпускники школ Мелитополя теперь могут поступить в российские вузы по квоте и без экзаменов. Им выделят стипендию и место в общежитии. Студенты Мелитопольского государственного университета, которые ранее обучались на контрактной основе, смогут перейти на бесплатную форму обучения и получать стипендию в случае успешной сдачи сессии.
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18:14 19.06.2022
 

По квоте и без экзаменов: абитуриенты Мелитополя поступают в вузы России

Читать ria.ru в
Выпускники школ Мелитополя теперь могут поступить в российские вузы по квоте и без экзаменов. Им выделят стипендию и место в общежитии. Студенты Мелитопольского государственного университета, которые ранее обучались на контрактной основе, смогут перейти на бесплатную форму обучения и получать стипендию в случае успешной сдачи сессии.
 
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