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По квоте и без экзаменов: абитуриенты Мелитополя поступают в вузы России
По квоте и без экзаменов: абитуриенты Мелитополя поступают в вузы России - РИА Новости, 19.06.2022
По квоте и без экзаменов: абитуриенты Мелитополя поступают в вузы России
Выпускники школ Мелитополя теперь могут поступить в российские вузы по квоте и без экзаменов. Им выделят стипендию и место в общежитии. Студенты Мелитопольского государственного университета, которые ранее обучались на контрактной основе, смогут перейти на бесплатную форму обучения и получать стипендию в случае успешной сдачи сессии.
2022-06-19T18:14
2022-06-19T18:14
2022-06-19T18:14
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По квоте и без экзаменов: абитуриенты Мелитополя поступают в вузы России
Выпускники школ Мелитополя теперь могут поступить в российские вузы по квоте и без экзаменов. Им выделят стипендию и место в общежитии. Студенты Мелитопольского государственного университета, которые ранее обучались на контрактной основе, смогут перейти на бесплатную форму обучения и получать стипендию в случае успешной сдачи сессии.
2022-06-19T18:14
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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По квоте и без экзаменов: абитуриенты Мелитополя поступают в вузы России
Выпускники школ Мелитополя теперь могут поступить в российские вузы по квоте и без экзаменов. Им выделят стипендию и место в общежитии. Студенты Мелитопольского государственного университета, которые ранее обучались на контрактной основе, смогут перейти на бесплатную форму обучения и получать стипендию в случае успешной сдачи сессии.
2022-06-19T18:14
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PT1M57S
По квоте и без экзаменов: абитуриенты Мелитополя поступают в вузы России
Выпускники школ Мелитополя теперь могут поступить в российские вузы по квоте и без экзаменов. Им выделят стипендию и место в общежитии. Студенты Мелитопольского государственного университета, которые ранее обучались на контрактной основе, смогут перейти на бесплатную форму обучения и получать стипендию в случае успешной сдачи сессии.