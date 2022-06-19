По квоте и без экзаменов: абитуриенты Мелитополя поступают в вузы России

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Выпускники школ Мелитополя теперь могут поступить в российские вузы по квоте и без экзаменов. Им выделят стипендию и место в общежитии. Студенты Мелитопольского государственного университета, которые ранее обучались на контрактной основе, смогут перейти на бесплатную форму обучения и получать стипендию в случае успешной сдачи сессии.