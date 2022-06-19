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Мишустин поздравил медиков с профессиональным праздником - РИА Новости, 19.06.2022
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Мишустин поздравил медиков с профессиональным праздником
Мишустин поздравил медиков с профессиональным праздником - РИА Новости, 19.06.2022
Мишустин поздравил медиков с профессиональным праздником
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил медработников с профессиональным праздником и отметил, что работники здравоохранения возвращают людям надежду на... РИА Новости, 19.06.2022
2022-06-19T11:13
2022-06-19T11:13
россия
общество
правительство рф
михаил мишустин
день медицинского работника в россии
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил медработников с профессиональным праздником и отметил, что работники здравоохранения возвращают людям надежду на здоровое будущее, телеграмма опубликована на сайте кабмина."Искренне рад поздравить с профессиональным праздником всех работников здравоохранения. Уникальные способности, самоотдача, чуткость, отзывчивость врачей, медицинских сестер, фельдшеров, санитарок, трудолюбие медицинских работников имеют огромное значение для сохранения жизни и здоровья пациентов. В ваших руках, без преувеличения, будущее миллионов граждан нашей большой страны", - говорится в сообщении.Глава кабмина напомнил утверждения Гиппократа о том, что "медицина поистине есть самое благородное из всех искусств". Он считает, что работники здравоохранения каждый день подтверждают эти слова своим самоотверженным трудом, зачастую в круглосуточном режиме."Сегодня перед здравоохранением, как и ранее, стоят серьезные и важные задачи: обеспечения доступности медицинской помощи, ее безопасности и качества, внедрения новых технологий, совершенствования системы непрерывного образования, проведения аккредитации. А также привлечения в отрасль молодых специалистов, повышения их мастерства. Все эти вопросы всегда находятся в центре внимания Правительства. Сегодня в разных регионах страны создаются новые медицинские организации, модернизируется их инфраструктура, открываются современные поликлиники и больницы, оснащенные новейшим оборудованием", - добавил Мишустин.Премьер-министр РФ также выразил медработникам благодарность за самоотверженный и благородный труд. Он отметил, что работники здравоохранения возвращают людям надежду на здоровое будущее, проявляют терпение и сострадание, а также отдают частичку своей души."От всего сердца желаю вам удачи во всем, дальнейших успехов. И конечно, крепкого здоровья, мира, благополучия вам и вашим семьям", - резюмировал он.
https://ria.ru/20220619/medrabotniki-1796038806.html
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россия, общество, правительство рф, михаил мишустин, день медицинского работника в россии
11:13 19.06.2022
 
Мишустин поздравил медиков с профессиональным праздником

Премьер Мишустин поздравил медицинских работников с профессиональным праздником

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЛечение больных с COVID-19
Лечение больных с COVID-19 - РИА Новости, 1920, 19.06.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил медработников с профессиональным праздником и отметил, что работники здравоохранения возвращают людям надежду на здоровое будущее, телеграмма опубликована на сайте кабмина.
"Искренне рад поздравить с профессиональным праздником всех работников здравоохранения. Уникальные способности, самоотдача, чуткость, отзывчивость врачей, медицинских сестер, фельдшеров, санитарок, трудолюбие медицинских работников имеют огромное значение для сохранения жизни и здоровья пациентов. В ваших руках, без преувеличения, будущее миллионов граждан нашей большой страны", - говорится в сообщении.
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Глава кабмина напомнил утверждения Гиппократа о том, что "медицина поистине есть самое благородное из всех искусств". Он считает, что работники здравоохранения каждый день подтверждают эти слова своим самоотверженным трудом, зачастую в круглосуточном режиме.
"Сегодня перед здравоохранением, как и ранее, стоят серьезные и важные задачи: обеспечения доступности медицинской помощи, ее безопасности и качества, внедрения новых технологий, совершенствования системы непрерывного образования, проведения аккредитации. А также привлечения в отрасль молодых специалистов, повышения их мастерства. Все эти вопросы всегда находятся в центре внимания Правительства. Сегодня в разных регионах страны создаются новые медицинские организации, модернизируется их инфраструктура, открываются современные поликлиники и больницы, оснащенные новейшим оборудованием", - добавил Мишустин.
Премьер-министр РФ также выразил медработникам благодарность за самоотверженный и благородный труд. Он отметил, что работники здравоохранения возвращают людям надежду на здоровое будущее, проявляют терпение и сострадание, а также отдают частичку своей души.
"От всего сердца желаю вам удачи во всем, дальнейших успехов. И конечно, крепкого здоровья, мира, благополучия вам и вашим семьям", - резюмировал он.
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