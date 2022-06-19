https://ria.ru/20220619/mediki-1796533894.html

Мишустин поздравил медиков с профессиональным праздником

Мишустин поздравил медиков с профессиональным праздником - РИА Новости, 19.06.2022

Мишустин поздравил медиков с профессиональным праздником

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил медработников с профессиональным праздником и отметил, что работники здравоохранения возвращают людям надежду на... РИА Новости, 19.06.2022

2022-06-19T11:13

2022-06-19T11:13

2022-06-19T11:13

россия

общество

правительство рф

михаил мишустин

день медицинского работника в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/10/1737202636_0:0:3016:1696_1920x0_80_0_0_2a23c7d7e82e296376c5eeefa6c3714b.jpg

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил медработников с профессиональным праздником и отметил, что работники здравоохранения возвращают людям надежду на здоровое будущее, телеграмма опубликована на сайте кабмина."Искренне рад поздравить с профессиональным праздником всех работников здравоохранения. Уникальные способности, самоотдача, чуткость, отзывчивость врачей, медицинских сестер, фельдшеров, санитарок, трудолюбие медицинских работников имеют огромное значение для сохранения жизни и здоровья пациентов. В ваших руках, без преувеличения, будущее миллионов граждан нашей большой страны", - говорится в сообщении.Глава кабмина напомнил утверждения Гиппократа о том, что "медицина поистине есть самое благородное из всех искусств". Он считает, что работники здравоохранения каждый день подтверждают эти слова своим самоотверженным трудом, зачастую в круглосуточном режиме."Сегодня перед здравоохранением, как и ранее, стоят серьезные и важные задачи: обеспечения доступности медицинской помощи, ее безопасности и качества, внедрения новых технологий, совершенствования системы непрерывного образования, проведения аккредитации. А также привлечения в отрасль молодых специалистов, повышения их мастерства. Все эти вопросы всегда находятся в центре внимания Правительства. Сегодня в разных регионах страны создаются новые медицинские организации, модернизируется их инфраструктура, открываются современные поликлиники и больницы, оснащенные новейшим оборудованием", - добавил Мишустин.Премьер-министр РФ также выразил медработникам благодарность за самоотверженный и благородный труд. Он отметил, что работники здравоохранения возвращают людям надежду на здоровое будущее, проявляют терпение и сострадание, а также отдают частичку своей души."От всего сердца желаю вам удачи во всем, дальнейших успехов. И конечно, крепкого здоровья, мира, благополучия вам и вашим семьям", - резюмировал он.

https://ria.ru/20220619/medrabotniki-1796038806.html

https://ria.ru/20220618/putin-1796446451.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, общество, правительство рф, михаил мишустин, день медицинского работника в россии