https://ria.ru/20220619/makeevka-1796564363.html

Мирная жительница получила ранение во время обстрела Макеевки ВСУ

Мирная жительница получила ранение во время обстрела Макеевки ВСУ - РИА Новости, 19.06.2022

Мирная жительница получила ранение во время обстрела Макеевки ВСУ

Мирная жительница пострадала в результате обстрела населенного пункта Макеевка в Донецкой Народной Республике со стороны украинских войск, сообщает... РИА Новости, 19.06.2022

2022-06-19T15:07

2022-06-19T15:07

2022-06-19T15:16

специальная военная операция на украине

в мире

макеевка

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ДОНЕЦК, 19 июн - РИА Новости. Мирная жительница пострадала в результате обстрела населенного пункта Макеевка в Донецкой Народной Республике со стороны украинских войск, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Ранее представительство сообщало, что украинские войска в 13.10 выпустили по Макеевке шесть снарядов калибром 152 миллиметра.

макеевка

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, макеевка