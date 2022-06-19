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Мирная жительница получила ранение во время обстрела Макеевки ВСУ
Мирная жительница получила ранение во время обстрела Макеевки ВСУ - РИА Новости, 19.06.2022
Мирная жительница получила ранение во время обстрела Макеевки ВСУ
Мирная жительница пострадала в результате обстрела населенного пункта Макеевка в Донецкой Народной Республике со стороны украинских войск, сообщает... РИА Новости, 19.06.2022
2022-06-19T15:07
2022-06-19T15:07
2022-06-19T15:16
специальная военная операция на украине
в мире
макеевка
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ДОНЕЦК, 19 июн - РИА Новости. Мирная жительница пострадала в результате обстрела населенного пункта Макеевка в Донецкой Народной Республике со стороны украинских войск, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Ранее представительство сообщало, что украинские войска в 13.10 выпустили по Макеевке шесть снарядов калибром 152 миллиметра.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, макеевка
15:07 19.06.2022 (обновлено: 15:16 19.06.2022)
Мирная жительница получила ранение во время обстрела Макеевки ВСУ
Представительство ДНР: мирная жительница получила ранение во время обстрела ВСУ Макеевки