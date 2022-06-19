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В Подмосковье за сутки умерли пять пациентов с коронавирусом - РИА Новости, 19.06.2022
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220619/koronavirus-1796534075.html
В Подмосковье за сутки умерли пять пациентов с коронавирусом
В Подмосковье за сутки умерли пять пациентов с коронавирусом - РИА Новости, 19.06.2022
В Подмосковье за сутки умерли пять пациентов с коронавирусом
Число зараженных коронавирусом в Московской области за прошедшие сутки увеличилось на 230 человек, сообщает в воскресенье портал стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 19.06.2022
2022-06-19T11:17
2022-06-19T11:17
распространение коронавируса
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общество
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Число зараженных коронавирусом в Московской области за прошедшие сутки увеличилось на 230 человек, сообщает в воскресенье портал стопкоронавирус.рф.По данным оперштаба, которые приводятся на портале, за указанный период скончались пять человек.Днем ранее число новых зараженных в регионе составляло 243 человека.
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россия, общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, московская область (подмосковье)
11:17 19.06.2022
 
В Подмосковье за сутки умерли пять пациентов с коронавирусом

В Подмосковье за сутки выявили 230 новых случаев заражения коронавирусом

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкКарантинный центр в Коммунарке
Карантинный центр в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 19.06.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Число зараженных коронавирусом в Московской области за прошедшие сутки увеличилось на 230 человек, сообщает в воскресенье портал стопкоронавирус.рф.
По данным оперштаба, которые приводятся на портале, за указанный период скончались пять человек.
Днем ранее число новых зараженных в регионе составляло 243 человека.
Медицинские работники в реанимационном отделении COVID-госпиталя - РИА Новости, 1920, 19.06.2022
11:07Распространение коронавируса
В России за сутки госпитализировали 730 человек с COVID-19
 
Распространение коронавирусаРоссияОбществоЗдоровье - ОбществоКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииМосковская область (Подмосковье)
 
 
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