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Советник Байдена заразился коронавирусом - РИА Новости, 19.06.2022
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Советник Байдена заразился коронавирусом
Советник Байдена заразился коронавирусом - РИА Новости, 19.06.2022
Советник Байдена заразился коронавирусом
Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заразился коронавирусом, сообщает Белый дом. РИА Новости, 19.06.2022
2022-06-19T03:20
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ВАШИНГТОН, 19 июн - РИА Новости. Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заразился коронавирусом, сообщает Белый дом."Салливан сдал положительный тест на коронавирус. У него нет симптомов. Он не был в тесном контакте с президентом", - сообщает пресс-служба совета по нацбезопасности.
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в мире, сша, коронавирус covid-19
03:20 19.06.2022 (обновлено: 03:22 19.06.2022)
 
Советник Байдена заразился коронавирусом

Советник президента США Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан заразился коронавирусом

© AP Photo / Susan WalshПомощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан
Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан - РИА Новости, 1920, 19.06.2022
© AP Photo / Susan Walsh
Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 19 июн - РИА Новости. Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заразился коронавирусом, сообщает Белый дом.
"Салливан сдал положительный тест на коронавирус. У него нет симптомов. Он не был в тесном контакте с президентом", - сообщает пресс-служба совета по нацбезопасности.
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