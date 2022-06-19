https://ria.ru/20220619/koronavirus-1796510710.html

Советник Байдена заразился коронавирусом

Советник Байдена заразился коронавирусом - РИА Новости, 19.06.2022

Советник Байдена заразился коронавирусом

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заразился коронавирусом, сообщает Белый дом. РИА Новости, 19.06.2022

2022-06-19T03:20

2022-06-19T03:20

2022-06-19T03:22

в мире

сша

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/12/1764349947_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_82b741429ff66f0e313556b550fc25b1.jpg

ВАШИНГТОН, 19 июн - РИА Новости. Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заразился коронавирусом, сообщает Белый дом."Салливан сдал положительный тест на коронавирус. У него нет симптомов. Он не был в тесном контакте с президентом", - сообщает пресс-служба совета по нацбезопасности.

https://ria.ru/20220619/bayden-1796505994.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, сша, коронавирус covid-19