https://ria.ru/20220619/koronavirus-1796510710.html
Советник Байдена заразился коронавирусом
Советник Байдена заразился коронавирусом - РИА Новости, 19.06.2022
Советник Байдена заразился коронавирусом
Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заразился коронавирусом, сообщает Белый дом. РИА Новости, 19.06.2022
2022-06-19T03:20
2022-06-19T03:20
2022-06-19T03:22
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ВАШИНГТОН, 19 июн - РИА Новости. Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заразился коронавирусом, сообщает Белый дом."Салливан сдал положительный тест на коронавирус. У него нет симптомов. Он не был в тесном контакте с президентом", - сообщает пресс-служба совета по нацбезопасности.
https://ria.ru/20220619/bayden-1796505994.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, коронавирус covid-19
03:20 19.06.2022 (обновлено: 03:22 19.06.2022)
Советник Байдена заразился коронавирусом
Советник президента США Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан заразился коронавирусом