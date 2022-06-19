https://ria.ru/20220619/kishinev-1796615978.html

Полиция Кишинева сорвала концерт российских артистов

Полиция Кишинева сорвала концерт российских артистов - РИА Новости, 19.06.2022

Полиция Кишинева сорвала концерт российских артистов

В Кишиневе полиция не пропустила на центральную площадь грузовик со сценой для российских артистов, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.06.2022

2022-06-19T21:43

2022-06-19T21:43

2022-06-19T22:54

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КИШИНЕВ, 19 июн — РИА Новости. В Кишиневе полиция не пропустила на центральную площадь грузовик со сценой для российских артистов, передает корреспондент РИА Новости.Концерт должен был состояться после завершения митинга, организованного оппозиционной партией "Шор". Ее представители с мая проводят в молдавской столице и других населенных пунктах антиправительственные акции. По словам организаторов, в воскресном мероприятии приняли участие около 40 тысяч человек.После того как полиция отказалась пропустить на центральную площадь грузовик со сценой, протестующие направились к комиссариату, где потребовали предоставить организаторам возможность установить необходимое оборудование.Полицейские, в свою очередь, заявили о проверке грузовика с аппаратурой на наличие подозрительных предметов. В итоге отведенное для концерта время вышло, и организаторам пришлось отменить мероприятие.Вместе с тем по завершении акции митингующие приняли резолюцию, в которой говорится о создании движения "Новая жизнь", чья цель — объединить все оппозиционные силы страны и добиться досрочных парламентских выборов.Молдавия столкнулась с беспрецедентным ростом цен в конце весны. По подсчетам Национального бюро статистики, среднегодовая инфляция в мае составила 29,05 процента. Цены на продукты питания выросли на 32,5 процента, непродовольственные товары — на 21,45 процента. Оппозиция возложила на правительство и правящую партию "Действие и солидарность" ответственность за экономический кризис в стране.

https://ria.ru/20220619/moldaviya-1796524670.html

https://ria.ru/20220616/lavrov-1795861182.html

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в мире, кишинев, молдавия, филипп киркоров