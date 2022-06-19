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Протестующие в Кишиневе требуют отставки властей и досрочных выборов - РИА Новости, 19.06.2022
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Протестующие в Кишиневе требуют отставки властей и досрочных выборов
Протестующие в Кишиневе требуют отставки властей и досрочных выборов - РИА Новости, 19.06.2022
Протестующие в Кишиневе требуют отставки властей и досрочных выборов
Акция протеста в центре Кишинева, которую организовала оппозиционная партия "Шор", проходит мирно, без столкновений с полицией, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 19.06.2022
2022-06-19T18:27
2022-06-19T18:27
в мире
майя санду
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КИШИНЕВ, 19 июн – РИА Новости. Акция протеста в центре Кишинева, которую организовала оппозиционная партия "Шор", проходит мирно, без столкновений с полицией, передает корреспондент РИА Новости.Полицейские следящие за порядком, отмечают, что на площади Великого национального собрания собралось около 3000 человек. Люди приехали из разных населенных пунктов республики. Многие миновали площадь и прогуливаются в двух городских парках, расположенных рядом с местом протеста.На самой площади протестующие требуют отставок и досрочных выборов в парламент."Хотим, чтобы в срочном порядке были назначены досрочные выборы. Те, кто не может справиться с кризисом, должны уйти", – сказала с импровизированной сцены депутат от партии "Шор" Марина Таубер.Протестующие высказывают недовольство ростом цен на продукты и высокими тарифами на энергоносители. Манифестанты скандируют: "Досрочные выборы," "Долой власть!", "Отставка", "Долой Майю Санду!".Молдавия столкнулась в конце весны с беспрецедентным ростом цен. Национальное бюро статистики объявило, что среднегодовая инфляция в мае составила 29,05%. Цены на продукты питания выросли на 32,5%, непродовольственные товары - на 21,45%, услуги, оказываемые населению, - на 35,27%. Оппозиция возложила на правительство и правящую партию "Действие и солидарность" ответственность за экономический кризис в стране. В Кишиневе и ряде населенных пунктов проходят антиправительственные митинги, в ходе которых звучат возмущения по поводу роста цен и бездействия властей.
https://ria.ru/20220619/moldaviya-1796524670.html
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в мире, майя санду, кишинев, молдавия
18:27 19.06.2022
 
Протестующие в Кишиневе требуют отставки властей и досрочных выборов

Протестующие в центре Кишиневе требуют отставки властей и проведения досрочных выборов

© Sputnik / Rodion ProcaАкция протеста в Кишиневе, Молдавия
Акция протеста в Кишиневе, Молдавия - РИА Новости, 1920, 19.06.2022
© Sputnik / Rodion Proca
Акция протеста в Кишиневе, Молдавия
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 19 июн – РИА Новости. Акция протеста в центре Кишинева, которую организовала оппозиционная партия "Шор", проходит мирно, без столкновений с полицией, передает корреспондент РИА Новости.
Полицейские следящие за порядком, отмечают, что на площади Великого национального собрания собралось около 3000 человек. Люди приехали из разных населенных пунктов республики. Многие миновали площадь и прогуливаются в двух городских парках, расположенных рядом с местом протеста.
Здание резиденции президента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 19.06.2022
Вчера, 09:47
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На самой площади протестующие требуют отставок и досрочных выборов в парламент.
"Хотим, чтобы в срочном порядке были назначены досрочные выборы. Те, кто не может справиться с кризисом, должны уйти", – сказала с импровизированной сцены депутат от партии "Шор" Марина Таубер.
Протестующие высказывают недовольство ростом цен на продукты и высокими тарифами на энергоносители. Манифестанты скандируют: "Досрочные выборы," "Долой власть!", "Отставка", "Долой Майю Санду!".
Молдавия столкнулась в конце весны с беспрецедентным ростом цен. Национальное бюро статистики объявило, что среднегодовая инфляция в мае составила 29,05%. Цены на продукты питания выросли на 32,5%, непродовольственные товары - на 21,45%, услуги, оказываемые населению, - на 35,27%. Оппозиция возложила на правительство и правящую партию "Действие и солидарность" ответственность за экономический кризис в стране. В Кишиневе и ряде населенных пунктов проходят антиправительственные митинги, в ходе которых звучат возмущения по поводу роста цен и бездействия властей.
Канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
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В миреМайя СандуКишиневМолдавия
 
 
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