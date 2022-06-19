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Режиссера Хаггиса задержали в Италии по обвинению в изнасиловании - РИА Новости, 19.06.2022
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Режиссера Хаггиса задержали в Италии по обвинению в изнасиловании
Режиссера Хаггиса задержали в Италии по обвинению в изнасиловании - РИА Новости, 19.06.2022
Режиссера Хаггиса задержали в Италии по обвинению в изнасиловании
Канадско-американский сценарист и режиссер Пол Хаггис задержан по обвинению в сексуальном насилии в итальянском городе Остуни в области Апулия, сообщает газета... РИА Новости, 19.06.2022
2022-06-19T20:31
2022-06-19T20:32
италия
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РИМ, 19 июн - РИА Новости. Канадско-американский сценарист и режиссер Пол Хаггис задержан по обвинению в сексуальном насилии в итальянском городе Остуни в области Апулия, сообщает газета Corriere della Sera со ссылкой на заявление прокуратуры Бриндизи.Обладатель нескольких "Оскаров" 2006 года за фильм "Столкновение" находился на юге Италии для участия в местном кино- и музыкальном фестивале.Жертвой предполагаемого насилия стала иностранка, которую Хаггис оставил в аэропорту Бриндизи после двух дней принудительных отношений. Женщине понадобилась медицинская помощь из-за физического и психологического состояния. После попадания в больницу она написала заявление в полицию.Пол Хаггис является автором сценария к таким лентам как "Малышка на миллион", "Квант милосердия" и "Казино "Рояль". выступил режиссёром фильмов "В долине Эла", "Три дня на побег" и других картин. Также 69-летний Хаггис является автором различных американских и канадских телесериалов.В начале 2018 года четыре женщины обвинили Хаггиса в домогательствах и изнасиловании, тот отверг обвинения.Хаггис начинал карьеру как создатель американских и канадских сериалов. Он добился признания в сфере кинематографа за свою работу в фильме "Малышка на миллион" (сценарист и продюсер), который получил четыре премии "Оскар", в том числе как "лучший фильм". После этого он написал сценарий и снял фильм "Столкновение", который также стал лауреатом "Оскара" в нескольких номинациях. В 2006 году по сценарию Хаггиса был снят один из фильмов "Бондианы" - "Казино Рояль".
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италия
20:31 19.06.2022 (обновлено: 20:32 19.06.2022)
 
Режиссера Хаггиса задержали в Италии по обвинению в изнасиловании

Обладателя "Оскара" Хаггиса задержали в Италии по обвинению в изнасиловании

© РИА Новости / Дмитрий Коробейников / Перейти в фотобанкФлаг Италии и скульптура архангела Михаила на замке Святого Ангела в Риме.
Флаг Италии и скульптура архангела Михаила на замке Святого Ангела в Риме. - РИА Новости, 1920, 19.06.2022
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
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Флаг Италии и скульптура архангела Михаила на замке Святого Ангела в Риме.. Архивное фото
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РИМ, 19 июн - РИА Новости. Канадско-американский сценарист и режиссер Пол Хаггис задержан по обвинению в сексуальном насилии в итальянском городе Остуни в области Апулия, сообщает газета Corriere della Sera со ссылкой на заявление прокуратуры Бриндизи.
Обладатель нескольких "Оскаров" 2006 года за фильм "Столкновение" находился на юге Италии для участия в местном кино- и музыкальном фестивале.
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Жертвой предполагаемого насилия стала иностранка, которую Хаггис оставил в аэропорту Бриндизи после двух дней принудительных отношений. Женщине понадобилась медицинская помощь из-за физического и психологического состояния. После попадания в больницу она написала заявление в полицию.
Пол Хаггис является автором сценария к таким лентам как "Малышка на миллион", "Квант милосердия" и "Казино "Рояль". выступил режиссёром фильмов "В долине Эла", "Три дня на побег" и других картин. Также 69-летний Хаггис является автором различных американских и канадских телесериалов.
В начале 2018 года четыре женщины обвинили Хаггиса в домогательствах и изнасиловании, тот отверг обвинения.
Хаггис начинал карьеру как создатель американских и канадских сериалов. Он добился признания в сфере кинематографа за свою работу в фильме "Малышка на миллион" (сценарист и продюсер), который получил четыре премии "Оскар", в том числе как "лучший фильм". После этого он написал сценарий и снял фильм "Столкновение", который также стал лауреатом "Оскара" в нескольких номинациях. В 2006 году по сценарию Хаггиса был снят один из фильмов "Бондианы" - "Казино Рояль".
 
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