https://ria.ru/20220619/izhevsk-1796598036.html

Сотрудники МЧС помогли людям спуститься с аттракциона в Ижевске

Сотрудники МЧС помогли людям спуститься с аттракциона в Ижевске - РИА Новости, 19.06.2022

Сотрудники МЧС помогли людям спуститься с аттракциона в Ижевске

Сотрудники МЧС РФ помогли людям спуститься с остановившегося на высоте около 30 метров аттракциона в Ижевске, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 19.06.2022

2022-06-19T20:14

2022-06-19T20:14

2022-06-19T20:29

происшествия

ижевск

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Сотрудники МЧС РФ помогли людям спуститься с остановившегося на высоте около 30 метров аттракциона в Ижевске, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства."Около 16.00 (мск) поступило сообщение об остановке аттракциона в одном из парков Ижевска. Из-за этого семь человек, из которых трое детей, оказались на высоте около 30 метров от земли. Пожарные помогли людям спуститься, сейчас их жизням ничего не угрожает", - сказал собеседник агентства.Добавляется, что для оказания помощи был установлен автоколенчатый подъемник третьей пожарно-спасательной части Ижевска.

https://ria.ru/20220617/zaprety-1795997326.html

ижевск

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2022

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происшествия, ижевск