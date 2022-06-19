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Сотрудники МЧС помогли людям спуститься с аттракциона в Ижевске - РИА Новости, 19.06.2022
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Сотрудники МЧС помогли людям спуститься с аттракциона в Ижевске
Сотрудники МЧС помогли людям спуститься с аттракциона в Ижевске - РИА Новости, 19.06.2022
Сотрудники МЧС помогли людям спуститься с аттракциона в Ижевске
Сотрудники МЧС РФ помогли людям спуститься с остановившегося на высоте около 30 метров аттракциона в Ижевске, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 19.06.2022
2022-06-19T20:14
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происшествия
ижевск
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Сотрудники МЧС РФ помогли людям спуститься с остановившегося на высоте около 30 метров аттракциона в Ижевске, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства."Около 16.00 (мск) поступило сообщение об остановке аттракциона в одном из парков Ижевска. Из-за этого семь человек, из которых трое детей, оказались на высоте около 30 метров от земли. Пожарные помогли людям спуститься, сейчас их жизням ничего не угрожает", - сказал собеседник агентства.Добавляется, что для оказания помощи был установлен автоколенчатый подъемник третьей пожарно-спасательной части Ижевска.
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происшествия, ижевск
20:14 19.06.2022 (обновлено: 20:29 19.06.2022)
 
Сотрудники МЧС помогли людям спуститься с аттракциона в Ижевске

Сотрудники МЧС помогли людям спуститься с остановившегося аттракциона в Ижевске

© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС
Сотрудники МЧС - РИА Новости, 1920, 19.06.2022
© РИА Новости / Николай Хижняк
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Сотрудники МЧС РФ помогли людям спуститься с остановившегося на высоте около 30 метров аттракциона в Ижевске, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"Около 16.00 (мск) поступило сообщение об остановке аттракциона в одном из парков Ижевска. Из-за этого семь человек, из которых трое детей, оказались на высоте около 30 метров от земли. Пожарные помогли людям спуститься, сейчас их жизням ничего не угрожает", - сказал собеседник агентства.
Добавляется, что для оказания помощи был установлен автоколенчатый подъемник третьей пожарно-спасательной части Ижевска.
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