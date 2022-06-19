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Истребитель египетских ВВС потерпел крушение во время тренировочного полета
Истребитель египетских ВВС потерпел крушение во время тренировочного полета - РИА Новости, 19.06.2022
Истребитель египетских ВВС потерпел крушение во время тренировочного полета
Истребитель египетских ВВС потерпел в воскресенье крушение в ходе тренировочного полета, пилот спасся, сообщил официальный представитель армии Египта. РИА Новости, 19.06.2022
2022-06-19T23:54
2022-06-19T23:54
2022-06-19T23:54
в мире
происшествия
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КАИР, 19 июн - РИА Новости. Истребитель египетских ВВС потерпел в воскресенье крушение в ходе тренировочного полета, пилот спасся, сообщил официальный представитель армии Египта."В ходе проведения тренировочных полетов военно-воздушных сил один из истребителей потерпел крушение в зоне учений из-за технической неисправности. Пилот спасся", - говорится в заявлении армии.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, происшествия
Истребитель египетских ВВС потерпел крушение во время тренировочного полета
В армии Египта сообщили о крушении истребителя ВВС страны во время тренировочного полета