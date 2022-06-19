https://ria.ru/20220619/istrebitel-1796628163.html

Истребитель египетских ВВС потерпел крушение во время тренировочного полета

Истребитель египетских ВВС потерпел крушение во время тренировочного полета - РИА Новости, 19.06.2022

Истребитель египетских ВВС потерпел крушение во время тренировочного полета

Истребитель египетских ВВС потерпел в воскресенье крушение в ходе тренировочного полета, пилот спасся, сообщил официальный представитель армии Египта. РИА Новости, 19.06.2022

2022-06-19T23:54

2022-06-19T23:54

2022-06-19T23:54

в мире

происшествия

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КАИР, 19 июн - РИА Новости. Истребитель египетских ВВС потерпел в воскресенье крушение в ходе тренировочного полета, пилот спасся, сообщил официальный представитель армии Египта."В ходе проведения тренировочных полетов военно-воздушных сил один из истребителей потерпел крушение в зоне учений из-за технической неисправности. Пилот спасся", - говорится в заявлении армии.

https://ria.ru/20220615/egipet-1795541206.html

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, происшествия