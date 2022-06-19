https://ria.ru/20220619/goroskop-1796041154.html
Астролог рассказал, как представители знаков зодиака ведут себя на фитнесе
Астролог рассказал, как представители знаков зодиака ведут себя на фитнесе - РИА Новости, 19.06.2022
Астролог рассказал, как представители знаков зодиака ведут себя на фитнесе
Бокс, мода и селфи — астролог рассказал, как разные знаки зодиака ведут себя во время занятий спортом и каким тренировкам отдают предпочтение. Об этом пишет The РИА Новости, 19.06.2022
2022-06-19T06:12
2022-06-19T06:12
2022-06-19T06:12
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Бокс, мода и селфи — астролог рассказал, как разные знаки зодиака ведут себя во время занятий спортом и каким тренировкам отдают предпочтение. Об этом пишет The Times of India. Чтобы выбросить накопившийся гнев, Овны занимаются боксом. Тельцы не хотят сильно переутомляться, и это определяет их выбор тренажеров. Близнецы отслеживают свой прогресс и рассказывают о достижениях в социальных сетях. Иногда не сходя с беговой дорожки.Раки среди тех, кто выбирает занятия по йоге. Львы предпочитают бег, а в перерывах делают селфи. Пара приседаний и планка — максимум для Дев. После такой разминки они, вероятно, присядут отдохнуть и начнут оценивать спортивные достижения окружающих. Модный спортивный костюм и парфюм — экипировка Весов. Зачем? Так они готовятся к свиданию с персональным тренером. Скорпионы выбирают секции по боевым искусствам или самообороне. Выглядят они так подтянуто, что все в спортзале на них оборачиваются. Серьезнее всех к тренировкам подходят Стрельцы. Велотренажер и стойка с гантелями — вот за какими занятиями их легко застать. Козероги используют все опции своего абонемента и исследуют каждый доступный тренажер. Водолеи могут побегать немного рядом со Львами и Близнецами, но потом присоединятся к Девам и будут вместе обсуждать других тренирующихся.Зумба — выбор Рыб. Еще они могут отправиться на йогу, но вряд ли смогут быть сконцентрированными на занятии.
https://ria.ru/20220529/goroskop-1791246732.html
https://ria.ru/20220502/goroskop-1786232063.html
https://ria.ru/20220613/goroskop-1794091696.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, стиль жизни, гороскоп
Астролог рассказал, как представители знаков зодиака ведут себя на фитнесе
Астролог рассказал, как представители знаков зодиака тренируются и ведут себя в спортзале
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости.
Бокс, мода и селфи — астролог рассказал, как разные знаки зодиака ведут себя во время занятий спортом и каким тренировкам отдают предпочтение. Об этом пишет
The Times of India.
Чтобы выбросить накопившийся гнев, Овны занимаются боксом.
Тельцы не хотят сильно переутомляться, и это определяет их выбор тренажеров.
Близнецы отслеживают свой прогресс и рассказывают о достижениях в социальных сетях. Иногда не сходя с беговой дорожки.
Раки среди тех, кто выбирает занятия по йоге.
Львы предпочитают бег, а в перерывах делают селфи.
Пара приседаний и планка — максимум для Дев. После такой разминки они, вероятно, присядут отдохнуть и начнут оценивать спортивные достижения окружающих.
Модный спортивный костюм и парфюм — экипировка Весов. Зачем? Так они готовятся к свиданию с персональным тренером.
Скорпионы выбирают секции по боевым искусствам или самообороне. Выглядят они так подтянуто, что все в спортзале на них оборачиваются.
Серьезнее всех к тренировкам подходят Стрельцы. Велотренажер и стойка с гантелями — вот за какими занятиями их легко застать.
Козероги используют все опции своего абонемента и исследуют каждый доступный тренажер.
Водолеи могут побегать немного рядом со Львами и Близнецами, но потом присоединятся к Девам и будут вместе обсуждать других тренирующихся.
Зумба — выбор Рыб. Еще они могут отправиться на йогу, но вряд ли смогут быть сконцентрированными на занятии.