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Глава МИД Венгрии заявил, что Россия поставляет газ согласно контракту

Глава МИД Венгрии заявил, что Россия поставляет газ согласно контракту - РИА Новости, 19.06.2022

Глава МИД Венгрии заявил, что Россия поставляет газ согласно контракту

Поставка газа из России в Венгрию стабильная, энергоносители приходят каждый день вовремя и без перебоев, передает агентство Рейтер со ссылкой на интервью... РИА Новости, 19.06.2022

2022-06-19T16:00

2022-06-19T16:00

2022-06-19T16:00

экономика

цены на нефть

алексей миллер

александр новак

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

россия

венгрия

газпром

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Поставка газа из России в Венгрию стабильная, энергоносители приходят каждый день вовремя и без перебоев, передает агентство Рейтер со ссылкой на интервью венгерского министра иностранных дел Петера Сийярто местному радио.По словам главы МИД, поставки газа осуществляются по расписанию в соответствии с контрактом.Согласно Сийярто, глава "Газпрома" Алексей Миллер и вице-премьер РФ Александр Новак в ходе телефонного звонка заверили его, что компания выполнит свои обязательства перед Венгрией. Министр не уточнил, когда состоялся разговор.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сокращение поставок газа в ряд европейских стран связано с тем, что не возвращаются с ремонта турбины Siemens, которые использовались для подачи газа в "Северный поток", ничего преднамеренного с российской стороны нет. Песков неоднократно говорил, что Россия никогда не использовала поставки газа для того, чтобы кого-то наказывать, а продает топливо исключительно в своих интересах, для увеличения благосостояния россиян и на коммерческой основе.

россия

венгрия

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, цены на нефть, алексей миллер, александр новак, дмитрий песков (спецпредставитель президента), россия, венгрия, газпром, siemens