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Глава МИД Венгрии заявил, что Россия поставляет газ согласно контракту - РИА Новости, 19.06.2022
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Глава МИД Венгрии заявил, что Россия поставляет газ согласно контракту
Глава МИД Венгрии заявил, что Россия поставляет газ согласно контракту - РИА Новости, 19.06.2022
Глава МИД Венгрии заявил, что Россия поставляет газ согласно контракту
Поставка газа из России в Венгрию стабильная, энергоносители приходят каждый день вовремя и без перебоев, передает агентство Рейтер со ссылкой на интервью... РИА Новости, 19.06.2022
2022-06-19T16:00
2022-06-19T16:00
экономика
цены на нефть
алексей миллер
александр новак
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
россия
венгрия
газпром
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Поставка газа из России в Венгрию стабильная, энергоносители приходят каждый день вовремя и без перебоев, передает агентство Рейтер со ссылкой на интервью венгерского министра иностранных дел Петера Сийярто местному радио.По словам главы МИД, поставки газа осуществляются по расписанию в соответствии с контрактом.Согласно Сийярто, глава "Газпрома" Алексей Миллер и вице-премьер РФ Александр Новак в ходе телефонного звонка заверили его, что компания выполнит свои обязательства перед Венгрией. Министр не уточнил, когда состоялся разговор.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сокращение поставок газа в ряд европейских стран связано с тем, что не возвращаются с ремонта турбины Siemens, которые использовались для подачи газа в "Северный поток", ничего преднамеренного с российской стороны нет. Песков неоднократно говорил, что Россия никогда не использовала поставки газа для того, чтобы кого-то наказывать, а продает топливо исключительно в своих интересах, для увеличения благосостояния россиян и на коммерческой основе.
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экономика, цены на нефть, алексей миллер, александр новак, дмитрий песков (спецпредставитель президента), россия, венгрия, газпром, siemens
16:00 19.06.2022
 
Глава МИД Венгрии заявил, что Россия поставляет газ согласно контракту

Глава МИД Венгрии Сийярто: поставка газа из России в Венгрию стабильная

© AP Photo / Bela SzandelszkyГазоприемная станция FGSZ Ltd в Венгрии
Газоприемная станция FGSZ Ltd в Венгрии - РИА Новости, 1920, 19.06.2022
© AP Photo / Bela Szandelszky
Газоприемная станция FGSZ Ltd в Венгрии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Поставка газа из России в Венгрию стабильная, энергоносители приходят каждый день вовремя и без перебоев, передает агентство Рейтер со ссылкой на интервью венгерского министра иностранных дел Петера Сийярто местному радио.
По словам главы МИД, поставки газа осуществляются по расписанию в соответствии с контрактом.
Согласно Сийярто, глава "Газпрома" Алексей Миллер и вице-премьер РФ Александр Новак в ходе телефонного звонка заверили его, что компания выполнит свои обязательства перед Венгрией. Министр не уточнил, когда состоялся разговор.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сокращение поставок газа в ряд европейских стран связано с тем, что не возвращаются с ремонта турбины Siemens, которые использовались для подачи газа в "Северный поток", ничего преднамеренного с российской стороны нет. Песков неоднократно говорил, что Россия никогда не использовала поставки газа для того, чтобы кого-то наказывать, а продает топливо исключительно в своих интересах, для увеличения благосостояния россиян и на коммерческой основе.
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ЭкономикаЦены на нефтьАлексей МиллерАлександр НовакДмитрий Песков (спецпредставитель президента)РоссияВенгрияГазпромSiemens
 
 
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