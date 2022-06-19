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Во Франции завершилось голосование во втором туре выборов в парламент - РИА Новости, 19.06.2022
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Во Франции завершилось голосование во втором туре выборов в парламент
Во Франции завершилось голосование во втором туре выборов в парламент - РИА Новости, 19.06.2022
Во Франции завершилось голосование во втором туре выборов в парламент
Во Франции в воскресенье завершилось голосование во втором туре выборов в Национальное собрание страны (нижнюю палату парламента). РИА Новости, 19.06.2022
2022-06-19T21:03
2022-06-19T21:05
в мире
жан-люк меланшон
эммануэль макрон
марин ле пен
франция
возрождение
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ПАРИЖ, 19 июн – РИА Новости. Во Франции в воскресенье завершилось голосование во втором туре выборов в Национальное собрание страны (нижнюю палату парламента).В регионах избирательные участки завершили работу в 18.00 (19.00 мск), в крупных городах – в 20.00 по местному времени (21.00 мск).По данным МВД Республики, явка по состоянию на 17.00 по местному времени (18.00 мск) составила 38,11%.Исследовательская компания Elabe прогнозирует, что всего 54% французов не проголосуют во втором туре парламентских выборов.Первые предварительные результаты будут объявлены в этот же день после 20.00 часов по местному времени (21.00 мск) по экзитполам.В выборах участвует президентская коалиция "Вместе!" (Ensemble!), которая объединяет основанную президентом Франции Эммануэлем Макроном партию "Возрождение" (ранее называлась "Вперед, Республика!"), центристскую партию "Демократическое движение" и правоцентристские партии "Горизонты" и "Действовать". Также в выборах участвует левая коалиция "Новый народный экологический и социальный союз" (Nupes), в которую входят "Непокорившаяся Франция" Жан-Люка Меланшона, "Социалистическая партия", "Коммунистическая партия" и партия "Европа-Экология-Зеленые". В голосовании также принимают участие крайне правые партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен и "Отвоевание" Эрика Земмура.Во втором туре парламентских выборов основная борьба развернется между президентской коалицией "Вместе!" и коалицией левых под предводительством Жан-Люка Меланшона.По итогам первого тура выборов, который прошел 12 июня, коалиция "Вместе!" получила 25,71%, левый "Новый народный экологический и социальный союз" (Nupes) Меланшона – 25,61%.В это воскресенье будут избраны 577 депутатов Национального собрания Франции сроком на пять лет. Во втором туре кандидатам на место в парламенте достаточно набрать простое большинство голосов.Данные опросов накануне второго тура отдавали коалиции Макрона от 255 до 295 мест, левым – 150-200 мест. Для контроля над палатой необходимо иметь 289 кресел.
https://ria.ru/20220617/gaz-1796027345.html
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в мире, жан-люк меланшон, эммануэль макрон, марин ле пен, франция, возрождение
21:03 19.06.2022 (обновлено: 21:05 19.06.2022)
 
Во Франции завершилось голосование во втором туре выборов в парламент

Во Франции завершилось голосование во втором туре выборов в Национальное собрание страны

© Fotolia / hassan benslimanФлаг Франции
Флаг Франции - РИА Новости, 1920, 19.06.2022
© Fotolia / hassan bensliman
Флаг Франции. Архивное фото
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ПАРИЖ, 19 июн – РИА Новости. Во Франции в воскресенье завершилось голосование во втором туре выборов в Национальное собрание страны (нижнюю палату парламента).
В регионах избирательные участки завершили работу в 18.00 (19.00 мск), в крупных городах – в 20.00 по местному времени (21.00 мск).
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По данным МВД Республики, явка по состоянию на 17.00 по местному времени (18.00 мск) составила 38,11%.
Исследовательская компания Elabe прогнозирует, что всего 54% французов не проголосуют во втором туре парламентских выборов.
Первые предварительные результаты будут объявлены в этот же день после 20.00 часов по местному времени (21.00 мск) по экзитполам.
В выборах участвует президентская коалиция "Вместе!" (Ensemble!), которая объединяет основанную президентом Франции Эммануэлем Макроном партию "Возрождение" (ранее называлась "Вперед, Республика!"), центристскую партию "Демократическое движение" и правоцентристские партии "Горизонты" и "Действовать". Также в выборах участвует левая коалиция "Новый народный экологический и социальный союз" (Nupes), в которую входят "Непокорившаяся Франция" Жан-Люка Меланшона, "Социалистическая партия", "Коммунистическая партия" и партия "Европа-Экология-Зеленые". В голосовании также принимают участие крайне правые партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен и "Отвоевание" Эрика Земмура.
Во втором туре парламентских выборов основная борьба развернется между президентской коалицией "Вместе!" и коалицией левых под предводительством Жан-Люка Меланшона.
По итогам первого тура выборов, который прошел 12 июня, коалиция "Вместе!" получила 25,71%, левый "Новый народный экологический и социальный союз" (Nupes) Меланшона – 25,61%.
В это воскресенье будут избраны 577 депутатов Национального собрания Франции сроком на пять лет. Во втором туре кандидатам на место в парламенте достаточно набрать простое большинство голосов.
Данные опросов накануне второго тура отдавали коалиции Макрона от 255 до 295 мест, левым – 150-200 мест. Для контроля над палатой необходимо иметь 289 кресел.
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