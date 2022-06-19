https://ria.ru/20220619/frantsiya-1796504654.html

Во Франции пройдет второй тур выборов в национальное собрание

Во Франции пройдет второй тур выборов в национальное собрание - РИА Новости, 19.06.2022

Во Франции пройдет второй тур выборов в национальное собрание

Второй тур выборов в национальное собрание Франции пройдет в воскресенье, за контроль над нижней палатой парламента будут бороться прежде всего президентская... РИА Новости, 19.06.2022

2022-06-19T00:18

2022-06-19T00:18

2022-06-19T00:18

в мире

франция

украина

эммануэль макрон

марин ле пен

жан-люк меланшон

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ПАРИЖ, 19 июн – РИА Новости. Второй тур выборов в национальное собрание Франции пройдет в воскресенье, за контроль над нижней палатой парламента будут бороться прежде всего президентская коалиция "Вместе!" (Ensemble!) и коалиция левых сил "Новый народный экологический и социальный союз" (Nupes), при этом опросы не сулят однозначной победы объединению Макрона.В воскресенье будут избраны 577 депутатов национального собрания Франции (нижней палаты парламента) сроком на пять лет. Для победы достаточно будет набрать простое большинство.Левые наступаютПо итогам первого тура парламентских выборов, который состоялся 12 июня, "Вместе!" и левый союз пришли ко второму этапу с минимальной разницей - всего в 0,1% в пользу первых. При этом опросы уже на тот момент предсказывали, что в итоге блок Макрона получит больше мест в палате. Кроме того, первый тур был примечателен рекордно низкой явкой за последние 30 лет - проголосовало менее 40% избирателей.Опросы накануне второго тура не изменили прогнозы: коалиция "Вместе!" может не получить абсолютное большинство мандатов, но все равно может стать самой многочисленной силой в национальном собрании.Альянс возглавляемой президентом Эммануэлем Макроном партии "Возрождение" (ранее называлась "Вперед, Республика!"), центристской партии "Демократическое движение" и правоцентристских партий "Горизонты" и "Действовать", может набрать от 255 до 295 депутатских мест. Это на 55-95 мест меньше, чем в 2017 году, когда одна только партия Макрона получила 297 мандатов.В то же время левой коалиции "Новый народный экологический и социальный союз" (Nupes), в которую входят "Непокорившаяся Франция" Жан-Люка Меланшона, "Социалистическая партия", "Коммунистическая партия" и партия "Европа - Экология - Зеленые", прогнозируют 150-200 депутатских мест. Это на 77-127 больше, чем пять лет назад.Опрос, проведенный компаний Elabe, проходил 15-16 июня онлайн, в нем принял участие 1801 житель континентальной Франции старше 18 лет, в том числе 1699 зарегистрированных избирателей. Погрешность составляет от 1% до 2,3%.Дипломатия или пиар МакронаНа фоне неоднозначных итогов первого тура Макрон совершил визит на Украину вместе со своими немецким и итальянским коллегами. Это немедленно вызвало критику со стороны основных оппонентов президента.Меланшон и глава партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен обвинили его в использовании своего положения с целью повлиять на выборы: визит широко освещался, а французский лидер дал несколько длинных интервью в центральных СМИ.Партии Ле Пен при этом тот же опрос отдает от 30 до 50 мест, что тоже будет крупным достижением.Многое будет зависеть от готовности электората прийти на участки. И здесь Elabe сообщает о большей активности сторонников Макрона: 65% заявили о намерении проголосовать. Далее идут последователи Ле Пен (59%) и Меланшона (55%).Общий прогноз по явке больше, чем в первом туре: от 44% до 47% зарегистрированных избирателей.Результат в тот же деньВыборы пройдут по традиционной для Франции схеме. Избирательные участки откроются в 8 утра по местному времени (9.00 мск). В регионах они завершат работу в 18.00, в крупных городах - в 20.00 по местному времени (21.00 мск).Подсчет голосов обычно проходит быстро, и официальные итоги будут ясны вечером того же дня или в ночь на понедельник.

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https://ria.ru/20220612/vybory-1794965569.html

https://ria.ru/20220617/makron-1796254876.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, франция, украина, эммануэль макрон, марин ле пен, жан-люк меланшон