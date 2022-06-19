Рейтинг@Mail.ru
Медведев сравнил обещание Еврокомиссии Украине с построением коммунизма - РИА Новости, 19.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220619/evrokomissiya-1796543019.html
Медведев сравнил обещание Еврокомиссии Украине с построением коммунизма
Медведев сравнил обещание Еврокомиссии Украине с построением коммунизма - РИА Новости, 19.06.2022
Медведев сравнил обещание Еврокомиссии Украине с построением коммунизма
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев сравнил данное Украине обещание Еврокомиссии с принципами построения коммунизма: пообещали, РИА Новости, 19.06.2022
2022-06-19T12:21
2022-06-19T12:40
в мире
дмитрий медведев
еврокомиссия
евросоюз
украина
грузия
турция
урсула фон дер ляйен
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/12/1732751267_0:179:3004:1869_1920x0_80_0_0_495b564b162c5eb8b754ad80173a4a66.jpg
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев сравнил данное Украине обещание Еврокомиссии с принципами построения коммунизма: пообещали, причем много кому."Ситуация, связанная с наступлением всемирного счастья в Союзе, напоминает мне заклинания, сделанные Еврокомиссией в отношении кандидатства для Украины. Ну ведь пообещали. Точно, пообещали. Причем пообещали только Малороссии, даже не Грузии (я бы на их месте обиделся, не говоря уж о Турции). Пообещали, но с условиями. Типа должны стать лучше, чище. Менее коррумпированными, более развитыми, просветленными, умными. А тетка Урсула даже сказала, что украинцы умирают за членство в ЕС. И все", — написал он в Telegram-канале.Дальше, по его словам, получается как с построением коммунизма: ведь дату не назвали. Зато, добавил Медведев, привели множество непроверяемых абстрактных условий, объективная верификация которых невозможна."Но ведь ситуация может случиться такая, как с судьбой СССР. Коммунизм, может быть, и наступил бы, если бы сохранился сам Союз. А Союз, к сожалению, умер. Понимаете, на что я намекаю?" — поинтересовался зампред Совбеза.Он предположил, что может случиться и так, что сам ЕС к этому времени исчезнет."Страшно подумать, какой будет скандал, ведь какие жертвы принесены на алтарь вступления в ЕС и какой обман ожиданий несчастных украинцев? Тьфу-тьфу, чтобы не сглазить", — заключил Медведев.На этой неделе ЕК рекомендовала предоставить Украине и Молдавии статус кандидатов в Евросоюз. Окончательное решение будут принимать лидеры сообщества на саммите, который пройдет 23 и 24 июня.Последней страной, принятой в Евросоюз, стала Хорватия в 2013 году. На рассмотрение ее заявки ушло десять лет. Это не единственный подобный пример. Так, Албания получила статус кандидата в 2014 году, Турции его присвоили еще в 1999 -м, но обе страны так и не стали членами ЕС.
https://ria.ru/20220619/ukraina-1796530548.html
https://ria.ru/20220618/evrosoyuz-1796499925.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220617/putin-1796285793.html
украина
грузия
турция
ссср
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/12/1732751267_138:0:2867:2047_1920x0_80_0_0_802e48ddefc31a16bde762460612b4fe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, дмитрий медведев, еврокомиссия, евросоюз, украина, грузия, турция, урсула фон дер ляйен, ссср
12:21 19.06.2022 (обновлено: 12:40 19.06.2022)
 
Медведев сравнил обещание Еврокомиссии Украине с построением коммунизма

Медведев назвал условия вступления Украины в ЕС, выдвинутые Еврокомиссией, абстрактными

© AP Photo / Virginia MayoШтаб-квартира Евросоюза в Брюсселе
Штаб-квартира Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.06.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Штаб-квартира Евросоюза в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев сравнил данное Украине обещание Еврокомиссии с принципами построения коммунизма: пообещали, причем много кому.
"Ситуация, связанная с наступлением всемирного счастья в Союзе, напоминает мне заклинания, сделанные Еврокомиссией в отношении кандидатства для Украины. Ну ведь пообещали. Точно, пообещали. Причем пообещали только Малороссии, даже не Грузии (я бы на их месте обиделся, не говоря уж о Турции). Пообещали, но с условиями. Типа должны стать лучше, чище. Менее коррумпированными, более развитыми, просветленными, умными. А тетка Урсула даже сказала, что украинцы умирают за членство в ЕС. И все", — написал он в Telegram-канале.
Флаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.06.2022
10:45
Еврокомиссия назвала Украине условия отзыва статуса кандидата в ЕС
Дальше, по его словам, получается как с построением коммунизма: ведь дату не назвали. Зато, добавил Медведев, привели множество непроверяемых абстрактных условий, объективная верификация которых невозможна.
"Но ведь ситуация может случиться такая, как с судьбой СССР. Коммунизм, может быть, и наступил бы, если бы сохранился сам Союз. А Союз, к сожалению, умер. Понимаете, на что я намекаю?" — поинтересовался зампред Совбеза.
Он предположил, что может случиться и так, что сам ЕС к этому времени исчезнет.
"Страшно подумать, какой будет скандал, ведь какие жертвы принесены на алтарь вступления в ЕС и какой обман ожиданий несчастных украинцев? Тьфу-тьфу, чтобы не сглазить", — заключил Медведев.
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.06.2022
Вчера, 22:32
В Британии назвали прием Украины в Евросоюз самоубийством
На этой неделе ЕК рекомендовала предоставить Украине и Молдавии статус кандидатов в Евросоюз. Окончательное решение будут принимать лидеры сообщества на саммите, который пройдет 23 и 24 июня.
Последней страной, принятой в Евросоюз, стала Хорватия в 2013 году. На рассмотрение ее заявки ушло десять лет. Это не единственный подобный пример. Так, Албания получила статус кандидата в 2014 году, Турции его присвоили еще в 1999 -м, но обе страны так и не стали членами ЕС.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании юбилейного, XXV Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
17 июня, 18:46ПМЭФ-2022
Путин объяснил, почему Россия не против вступления Украины в ЕС
 
В миреДмитрий МедведевЕврокомиссияЕвросоюзУкраинаГрузияТурцияУрсула фон дер ЛяйенСССР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала