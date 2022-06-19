https://ria.ru/20220619/evrokomissiya-1796543019.html

Медведев сравнил обещание Еврокомиссии Украине с построением коммунизма

Медведев сравнил обещание Еврокомиссии Украине с построением коммунизма - РИА Новости, 19.06.2022

Медведев сравнил обещание Еврокомиссии Украине с построением коммунизма

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев сравнил данное Украине обещание Еврокомиссии с принципами построения коммунизма: пообещали, РИА Новости, 19.06.2022

2022-06-19T12:21

2022-06-19T12:21

2022-06-19T12:40

в мире

дмитрий медведев

еврокомиссия

евросоюз

украина

грузия

турция

урсула фон дер ляйен

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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев сравнил данное Украине обещание Еврокомиссии с принципами построения коммунизма: пообещали, причем много кому."Ситуация, связанная с наступлением всемирного счастья в Союзе, напоминает мне заклинания, сделанные Еврокомиссией в отношении кандидатства для Украины. Ну ведь пообещали. Точно, пообещали. Причем пообещали только Малороссии, даже не Грузии (я бы на их месте обиделся, не говоря уж о Турции). Пообещали, но с условиями. Типа должны стать лучше, чище. Менее коррумпированными, более развитыми, просветленными, умными. А тетка Урсула даже сказала, что украинцы умирают за членство в ЕС. И все", — написал он в Telegram-канале.Дальше, по его словам, получается как с построением коммунизма: ведь дату не назвали. Зато, добавил Медведев, привели множество непроверяемых абстрактных условий, объективная верификация которых невозможна."Но ведь ситуация может случиться такая, как с судьбой СССР. Коммунизм, может быть, и наступил бы, если бы сохранился сам Союз. А Союз, к сожалению, умер. Понимаете, на что я намекаю?" — поинтересовался зампред Совбеза.Он предположил, что может случиться и так, что сам ЕС к этому времени исчезнет."Страшно подумать, какой будет скандал, ведь какие жертвы принесены на алтарь вступления в ЕС и какой обман ожиданий несчастных украинцев? Тьфу-тьфу, чтобы не сглазить", — заключил Медведев.На этой неделе ЕК рекомендовала предоставить Украине и Молдавии статус кандидатов в Евросоюз. Окончательное решение будут принимать лидеры сообщества на саммите, который пройдет 23 и 24 июня.Последней страной, принятой в Евросоюз, стала Хорватия в 2013 году. На рассмотрение ее заявки ушло десять лет. Это не единственный подобный пример. Так, Албания получила статус кандидата в 2014 году, Турции его присвоили еще в 1999 -м, но обе страны так и не стали членами ЕС.

https://ria.ru/20220619/ukraina-1796530548.html

https://ria.ru/20220618/evrosoyuz-1796499925.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220617/putin-1796285793.html

украина

грузия

турция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, дмитрий медведев, еврокомиссия, евросоюз, украина, грузия, турция, урсула фон дер ляйен, ссср