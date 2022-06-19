Рост цен на энергоносители в ЕС может плохо сказаться на выборах, пишут СМИ
Wall Street Journal: рост цен на энергоносители в ЕС может плохо сказаться на выборах
© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС у здания штаб-квартиры организации в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС у здания штаб-квартиры организации в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Рост цен на энергоносители в странах ЕС, в частности, во Франции, может негативно отразиться на итогах местных выборов, пишет американское деловое издание Wall Street Journal.
В воскресенье во Франции начался второй тур парламентских выборов, будут избраны 577 депутатов Национального собрания сроком на пять лет. Главные оппоненты находящейся сейчас у власти партии президента Эммануэля Макрона критикуют его за инфляцию.
18 июня, 08:00Запад стоит на пути колеса истории
Макрон направил 28 миллиардов долларов из бюджета, чтобы ограничить цены на газ и электричество, а также предоставить скидки на бензин. Однако один из его конкурентов - лидер левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон - обещает пойти гораздо дальше и бороться с ростом цен на широкий спектр товаров первой необходимости. Согласно чиновникам, Макрон, хоть и опасается протестов, остерегается долгосрочного вмешательства в рыночные процессы.
Газета сообщает, что в других крупных экономиках ЕС также скоро пройдут выборы: в Италии в следующем году пройдут всеобщие выборы, а в Германии осенью - региональные: избираться будут члены законодательного органа земли Нижняя Саксония.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сокращение поставок газа в ряд европейских стран связано с тем, что не возвращаются с ремонта турбины Siemens, которые использовались для подачи газа в "Северный поток", ничего преднамеренного с российской стороны нет. Песков неоднократно говорил, что Россия никогда не использовала поставки газа для того, чтобы кого-то наказывать, а продает топливо исключительно в своих интересах, для увеличения благосостояния россиян и на коммерческой основе.
Вчера, 08:00Время для Европы истекает