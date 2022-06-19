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Рост цен на энергоносители в ЕС может плохо сказаться на выборах, пишут СМИ - РИА Новости, 19.06.2022
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Рост цен на энергоносители в ЕС может плохо сказаться на выборах, пишут СМИ
Рост цен на энергоносители в ЕС может плохо сказаться на выборах, пишут СМИ - РИА Новости, 19.06.2022
Рост цен на энергоносители в ЕС может плохо сказаться на выборах, пишут СМИ
Рост цен на энергоносители в странах ЕС, в частности, во Франции, может негативно отразиться на итогах местных выборов, пишет американское деловое издание Wall... РИА Новости, 19.06.2022
2022-06-19T17:33
2022-06-19T17:33
цены на нефть
эммануэль макрон
жан-люк меланшон
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
франция
россия
италия
евросоюз
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Рост цен на энергоносители в странах ЕС, в частности, во Франции, может негативно отразиться на итогах местных выборов, пишет американское деловое издание Wall Street Journal.В воскресенье во Франции начался второй тур парламентских выборов, будут избраны 577 депутатов Национального собрания сроком на пять лет. Главные оппоненты находящейся сейчас у власти партии президента Эммануэля Макрона критикуют его за инфляцию.Макрон направил 28 миллиардов долларов из бюджета, чтобы ограничить цены на газ и электричество, а также предоставить скидки на бензин. Однако один из его конкурентов - лидер левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон - обещает пойти гораздо дальше и бороться с ростом цен на широкий спектр товаров первой необходимости. Согласно чиновникам, Макрон, хоть и опасается протестов, остерегается долгосрочного вмешательства в рыночные процессы.Газета сообщает, что в других крупных экономиках ЕС также скоро пройдут выборы: в Италии в следующем году пройдут всеобщие выборы, а в Германии осенью - региональные: избираться будут члены законодательного органа земли Нижняя Саксония.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сокращение поставок газа в ряд европейских стран связано с тем, что не возвращаются с ремонта турбины Siemens, которые использовались для подачи газа в "Северный поток", ничего преднамеренного с российской стороны нет. Песков неоднократно говорил, что Россия никогда не использовала поставки газа для того, чтобы кого-то наказывать, а продает топливо исключительно в своих интересах, для увеличения благосостояния россиян и на коммерческой основе.
https://ria.ru/20220618/putin-1796356871.html
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цены на нефть, эммануэль макрон, жан-люк меланшон, дмитрий песков (спецпредставитель президента), франция, россия, италия, евросоюз, siemens
17:33 19.06.2022
 
Рост цен на энергоносители в ЕС может плохо сказаться на выборах, пишут СМИ

Wall Street Journal: рост цен на энергоносители в ЕС может плохо сказаться на выборах

© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС у здания штаб-квартиры организации в Брюсселе
Флаги ЕС у здания штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.06.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС у здания штаб-квартиры организации в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Рост цен на энергоносители в странах ЕС, в частности, во Франции, может негативно отразиться на итогах местных выборов, пишет американское деловое издание Wall Street Journal.
В воскресенье во Франции начался второй тур парламентских выборов, будут избраны 577 депутатов Национального собрания сроком на пять лет. Главные оппоненты находящейся сейчас у власти партии президента Эммануэля Макрона критикуют его за инфляцию.
Экраны с трансляцией выступления президента Путина на пленарном заседании XXV ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 18.06.2022
18 июня, 08:00
Запад стоит на пути колеса истории
Макрон направил 28 миллиардов долларов из бюджета, чтобы ограничить цены на газ и электричество, а также предоставить скидки на бензин. Однако один из его конкурентов - лидер левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон - обещает пойти гораздо дальше и бороться с ростом цен на широкий спектр товаров первой необходимости. Согласно чиновникам, Макрон, хоть и опасается протестов, остерегается долгосрочного вмешательства в рыночные процессы.
Газета сообщает, что в других крупных экономиках ЕС также скоро пройдут выборы: в Италии в следующем году пройдут всеобщие выборы, а в Германии осенью - региональные: избираться будут члены законодательного органа земли Нижняя Саксония.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сокращение поставок газа в ряд европейских стран связано с тем, что не возвращаются с ремонта турбины Siemens, которые использовались для подачи газа в "Северный поток", ничего преднамеренного с российской стороны нет. Песков неоднократно говорил, что Россия никогда не использовала поставки газа для того, чтобы кого-то наказывать, а продает топливо исключительно в своих интересах, для увеличения благосостояния россиян и на коммерческой основе.
Пресс-конференция по итогам встречи Зеленского с Макроном, Шольцем, Драги и Йоханнисом в Киеве - РИА Новости, 1920, 19.06.2022
Вчера, 08:00
Время для Европы истекает
 
Цены на нефтьЭммануэль МакронЖан-Люк МеланшонДмитрий Песков (спецпредставитель президента)ФранцияРоссияИталияЕвросоюзSiemens
 
 
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