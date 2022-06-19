https://ria.ru/20220619/ekspodonbass-1796580233.html

ВСУ обстреляли выставочный центр "Эксподонбасс"

ВСУ обстреляли выставочный центр "Эксподонбасс" - РИА Новости, 19.06.2022

ВСУ обстреляли выставочный центр "Эксподонбасс"

Ударами украинской артиллерии 18 июня было поражено здание крупнейшего в Восточной Украине выставочного центра "Эксподонбасс" в Донецке, передает корреспондент... РИА Новости, 19.06.2022

2022-06-19T17:39

2022-06-19T17:39

2022-06-19T17:44

специальная военная операция на украине

в мире

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донецк (днр)

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ДОНЕЦК, 19 июн - РИА Новости. Ударами украинской артиллерии 18 июня было поражено здание крупнейшего в Восточной Украине выставочного центра "Эксподонбасс" в Донецке, передает корреспондент РИА Новости.Специализированный выставочный центр "Эксподонбасс" был построен к международной выставке "Уголь83" и является одним из самых больших зданий подобного рода на территории Украины и ДНР. После обстрелов в августе 2014 года фасад здания уже был поврежден. Сейчас здание не эксплуатируется. Адрес — ул. Челюскинцев, 189. Киевский район.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.

донецкая народная республика

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донецк (днр)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, донецкая народная республика, украина, донецк (днр)