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ВСУ обстреляли выставочный центр "Эксподонбасс" - РИА Новости, 19.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220619/ekspodonbass-1796580233.html
ВСУ обстреляли выставочный центр "Эксподонбасс"
ВСУ обстреляли выставочный центр "Эксподонбасс" - РИА Новости, 19.06.2022
ВСУ обстреляли выставочный центр "Эксподонбасс"
Ударами украинской артиллерии 18 июня было поражено здание крупнейшего в Восточной Украине выставочного центра "Эксподонбасс" в Донецке, передает корреспондент... РИА Новости, 19.06.2022
2022-06-19T17:39
2022-06-19T17:44
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
донецк (днр)
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ДОНЕЦК, 19 июн - РИА Новости. Ударами украинской артиллерии 18 июня было поражено здание крупнейшего в Восточной Украине выставочного центра "Эксподонбасс" в Донецке, передает корреспондент РИА Новости.Специализированный выставочный центр "Эксподонбасс" был построен к международной выставке "Уголь83" и является одним из самых больших зданий подобного рода на территории Украины и ДНР. После обстрелов в августе 2014 года фасад здания уже был поврежден. Сейчас здание не эксплуатируется. Адрес — ул. Челюскинцев, 189. Киевский район.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
донецкая народная республика
украина
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в мире, донецкая народная республика, украина, донецк (днр)
17:39 19.06.2022 (обновлено: 17:44 19.06.2022)
 
ВСУ обстреляли выставочный центр "Эксподонбасс"

Украинские боевики обстреляли выставочный центр "Эксподонбасс

Последствия обстрела выставочного центра "Эксподонбасс" в Донецке
Последствия обстрела выставочного центра Эксподонбасс в Донецке
Последствия обстрела выставочного центра "Эксподонбасс" в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 19 июн - РИА Новости. Ударами украинской артиллерии 18 июня было поражено здание крупнейшего в Восточной Украине выставочного центра "Эксподонбасс" в Донецке, передает корреспондент РИА Новости.
Специализированный выставочный центр "Эксподонбасс" был построен к международной выставке "Уголь83" и является одним из самых больших зданий подобного рода на территории Украины и ДНР. После обстрелов в августе 2014 года фасад здания уже был поврежден. Сейчас здание не эксплуатируется. Адрес — ул. Челюскинцев, 189. Киевский район.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаУкраинаДонецк (ДНР)
 
 
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