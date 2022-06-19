17:39 19.06.2022 (обновлено: 17:44 19.06.2022)
ВСУ обстреляли выставочный центр "Эксподонбасс"
Украинские боевики обстреляли выставочный центр "Эксподонбасс
Последствия обстрела выставочного центра "Эксподонбасс" в Донецке
Последствия обстрела выставочного центра "Эксподонбасс" в Донецке. Архивное фото
ДОНЕЦК, 19 июн - РИА Новости. Ударами украинской артиллерии 18 июня было поражено здание крупнейшего в Восточной Украине выставочного центра "Эксподонбасс" в Донецке, передает корреспондент РИА Новости.
Специализированный выставочный центр "Эксподонбасс" был построен к международной выставке "Уголь83" и является одним из самых больших зданий подобного рода на территории Украины и ДНР. После обстрелов в августе 2014 года фасад здания уже был поврежден. Сейчас здание не эксплуатируется. Адрес — ул. Челюскинцев, 189. Киевский район.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.