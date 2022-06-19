https://ria.ru/20220619/ekonomika-1796522001.html
Российские банкоматы поступят на рынок в феврале-марте 2023 года
Российские банкоматы поступят на рынок в феврале-марте 2023 года - РИА Новости, 19.06.2022
Российские банкоматы поступят на рынок в феврале-марте 2023 года
Российская компания BFS, которая собирается заняться производством банкоматов, планирует первые поставки устройств на февраль-март следующего года, сообщил РИА... РИА Новости, 19.06.2022
2022-06-19T09:19
2022-06-19T09:19
2022-06-19T09:19
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втб
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Российская компания BFS, которая собирается заняться производством банкоматов, планирует первые поставки устройств на февраль-март следующего года, сообщил РИА Новости генеральный директор и совладелец компании Артем Жилонов."Компания BFS планирует начать массовое производство российских банкоматов в первом квартале следующего года. Первые поставки устройств запланированы на февраль-март", - заявил Жилонов.По его словам, все банкоматы будут оснащены процессором "Эльбрус" и российским программным обеспечением, а также иметь собственный уникальный дизайн. С точки зрения технологичности российские банкоматы будут полностью соответствовать запросам рынка, не уступая западным аналогам, подчеркнул он."Сейчас совместно с коллегами из различных банков планируется тайминг поставок, первая партия будет не менее 1 500 банкоматов", - добавил Жилонов. По его словам, устройствами интересуются многие крупные банки, включая ВТБ.Компания BFS более 18 лет работает на российском рынке и является одним из ведущих поставщиков комплексных решений для систем банковского самообслуживания. Наряду с поставками устройств самообслуживания предлагает комплексный сервис и разработку программного обеспечения.
https://ria.ru/20220618/implanty-1796375929.html
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экономика, технологии, втб
Российские банкоматы поступят на рынок в феврале-марте 2023 года
Директор BFS Жилонов: российские банкоматы поступят на рынок в феврале-марте 2023 года
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Российская компания BFS, которая собирается заняться производством банкоматов, планирует первые поставки устройств на февраль-март следующего года, сообщил РИА Новости генеральный директор и совладелец компании Артем Жилонов.
"Компания BFS планирует начать массовое производство российских банкоматов в первом квартале следующего года. Первые поставки устройств запланированы на февраль-март", - заявил Жилонов.
По его словам, все банкоматы будут оснащены процессором "Эльбрус" и российским программным обеспечением, а также иметь собственный уникальный дизайн. С точки зрения технологичности российские банкоматы будут полностью соответствовать запросам рынка, не уступая западным аналогам, подчеркнул он.
"Сейчас совместно с коллегами из различных банков планируется тайминг поставок, первая партия будет не менее 1 500 банкоматов", - добавил Жилонов. По его словам, устройствами интересуются многие крупные банки, включая ВТБ
.
Компания BFS более 18 лет работает на российском рынке и является одним из ведущих поставщиков комплексных решений для систем банковского самообслуживания. Наряду с поставками устройств самообслуживания предлагает комплексный сервис и разработку программного обеспечения.