"Чтобы люди стали жить": драмтеатр в Мариуполе возвращается на сцену

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

Читать ria.ru в

Труппа драматического театра Мариуполя возобновила репетиции на сцене бывшей филармонии, куда была вынуждена переехать после разрушения основного здания. К предстоящему Дню города артисты готовят несколько спектаклей, в том числе по произведению Чехова.