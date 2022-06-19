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"Чтобы люди стали жить": драмтеатр в Мариуполе возвращается на сцену
"Чтобы люди стали жить": драмтеатр в Мариуполе возвращается на сцену - РИА Новости, 19.06.2022
"Чтобы люди стали жить": драмтеатр в Мариуполе возвращается на сцену
Труппа драматического театра Мариуполя возобновила репетиции на сцене бывшей филармонии, куда была вынуждена переехать после разрушения основного здания. К предстоящему Дню города артисты готовят несколько спектаклей, в том числе по произведению Чехова.
2022-06-19T14:06
2022-06-19T14:06
2022-06-19T14:06
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"Наша задача – чтобы люди стали жить": драмтеатр в Мариуполе возвращается на сцену
Труппа драматического театра Мариуполя возобновила репетиции на сцене бывшей филармонии, куда была вынуждена переехать после разрушения основного здания. К предстоящему Дню города артисты готовят несколько спектаклей, в том числе по произведению Чехова.
2022-06-19T14:06
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PT1M31S
РИА Новости
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4.7
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видео, мариуполь, искусство
"Чтобы люди стали жить": драмтеатр в Мариуполе возвращается на сцену
Труппа драматического театра Мариуполя возобновила репетиции на сцене бывшей филармонии, куда была вынуждена переехать после разрушения основного здания. К предстоящему Дню города артисты готовят несколько спектаклей, в том числе по произведению Чехова.
2022-06-19T14:06
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PT1M31S
"Чтобы люди стали жить": драмтеатр в Мариуполе возвращается на сцену
Труппа драматического театра Мариуполя возобновила репетиции на сцене бывшей филармонии, куда была вынуждена переехать после разрушения основного здания. К предстоящему Дню города артисты готовят несколько спектаклей, в том числе по произведению Чехова.