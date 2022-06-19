17:29 19.06.2022 (обновлено: 17:41 19.06.2022)
Украинские войска выпустили шесть снарядов по Кировскому району Донецка
Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили шесть снарядов по Кировскому району Донецка
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЖилой дом на Университетской улице в Ворошиловском районе Донецка, подвергшийся обстрелу
Жилой дом на Университетской улице в Ворошиловском районе Донецка, подвергшийся обстрелу. Архивное фото
ДОНЕЦК, 19 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Кировский район города Донецка, выпустив шесть снарядов применяемого НАТО калибра 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 17.10 - населенный пункт Невельское - город Донецк (Кировский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.
По данным представительства, украинские войска в воскресенье несколько раз обстреливали Кировский район Донецка снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.