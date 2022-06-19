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Украинские войска выпустили шесть снарядов по Кировскому району Донецка

Украинские войска выпустили шесть снарядов по Кировскому району Донецка - РИА Новости, 19.06.2022

Украинские войска выпустили шесть снарядов по Кировскому району Донецка

Украинские войска обстреляли Кировский район города Донецка, выпустив шесть снарядов применяемого НАТО калибра 155 миллиметров, сообщает представительство... РИА Новости, 19.06.2022

2022-06-19T17:29

2022-06-19T17:29

2022-06-19T17:41

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

кировский район

украина

нато

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ДОНЕЦК, 19 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Кировский район города Донецка, выпустив шесть снарядов применяемого НАТО калибра 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.По данным представительства, украинские войска в воскресенье несколько раз обстреливали Кировский район Донецка снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

донецк (днр)

кировский район

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, донецк (днр), кировский район, украина, нато