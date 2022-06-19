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Украинские войска выпустили шесть снарядов по Кировскому району Донецка - РИА Новости, 19.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Украинские войска выпустили шесть снарядов по Кировскому району Донецка
Украинские войска выпустили шесть снарядов по Кировскому району Донецка - РИА Новости, 19.06.2022
Украинские войска выпустили шесть снарядов по Кировскому району Донецка
Украинские войска обстреляли Кировский район города Донецка, выпустив шесть снарядов применяемого НАТО калибра 155 миллиметров, сообщает представительство... РИА Новости, 19.06.2022
2022-06-19T17:29
2022-06-19T17:41
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
кировский район
украина
нато
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ДОНЕЦК, 19 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Кировский район города Донецка, выпустив шесть снарядов применяемого НАТО калибра 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.По данным представительства, украинские войска в воскресенье несколько раз обстреливали Кировский район Донецка снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
донецк (днр)
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в мире, донецк (днр), кировский район, украина, нато
17:29 19.06.2022 (обновлено: 17:41 19.06.2022)
 
Украинские войска выпустили шесть снарядов по Кировскому району Донецка

Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили шесть снарядов по Кировскому району Донецка

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЖилой дом на Университетской улице в Ворошиловском районе Донецка, подвергшийся обстрелу
Жилой дом на Университетской улице в Ворошиловском районе Донецка, подвергшийся обстрелу - РИА Новости, 1920, 19.06.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Жилой дом на Университетской улице в Ворошиловском районе Донецка, подвергшийся обстрелу. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 19 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Кировский район города Донецка, выпустив шесть снарядов применяемого НАТО калибра 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 17.10 - населенный пункт Невельское - город Донецк (Кировский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.
По данным представительства, украинские войска в воскресенье несколько раз обстреливали Кировский район Донецка снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
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