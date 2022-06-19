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Украинские войска выпустили шесть снарядов по Киевскому району Донецка

Украинские войска выпустили шесть снарядов по Киевскому району Донецка - РИА Новости, 19.06.2022

Украинские войска выпустили шесть снарядов по Киевскому району Донецка

Украинские войска в 12.40 обстреляли Киевский район Донецка, выпущено шесть снарядов калибра 155 мм, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 19.06.2022

2022-06-19T14:29

2022-06-19T14:29

2022-06-19T14:58

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ДОНЕЦК, 19 июн - РИА Новости. Украинские войска в 12.40 обстреляли Киевский район Донецка, выпущено шесть снарядов калибра 155 мм, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению... город Донецк (Киевский район): выпущено 6 снарядов калибром 155 мм", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.

https://ria.ru/20220605/tribunal-1793148294.html

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в мире, россия, украина, донецкая народная республика, донецк (днр)