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Украинские войска выпустили шесть снарядов по Киевскому району Донецка - РИА Новости, 19.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220619/donbass-1796559018.html
Украинские войска выпустили шесть снарядов по Киевскому району Донецка
Украинские войска выпустили шесть снарядов по Киевскому району Донецка - РИА Новости, 19.06.2022
Украинские войска выпустили шесть снарядов по Киевскому району Донецка
Украинские войска в 12.40 обстреляли Киевский район Донецка, выпущено шесть снарядов калибра 155 мм, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 19.06.2022
2022-06-19T14:29
2022-06-19T14:58
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
донецкая народная республика
донецк (днр)
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ДОНЕЦК, 19 июн - РИА Новости. Украинские войска в 12.40 обстреляли Киевский район Донецка, выпущено шесть снарядов калибра 155 мм, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению... город Донецк (Киевский район): выпущено 6 снарядов калибром 155 мм", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
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в мире, россия, украина, донецкая народная республика, донецк (днр)
14:29 19.06.2022 (обновлено: 14:58 19.06.2022)
 
Украинские войска выпустили шесть снарядов по Киевскому району Донецка

Представительство ДНР: ВСУ выпустили шесть снарядов по Киевскому району Донецка

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРезультат обстрела со стороны ВСУ Киевского района Донецка
Результат обстрела со стороны ВСУ Киевского района Донецка - РИА Новости, 1920, 19.06.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Результат обстрела со стороны ВСУ Киевского района Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 19 июн - РИА Новости. Украинские войска в 12.40 обстреляли Киевский район Донецка, выпущено шесть снарядов калибра 155 мм, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению... город Донецк (Киевский район): выпущено 6 снарядов калибром 155 мм", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Автобус со сдавшимися в плен украинскими военнослужащими и боевиками националистического батальона Азов - РИА Новости, 1920, 05.06.2022
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