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Украинские войска за 20 минут дважды обстреляли Железную Балку
Украинские войска за 20 минут дважды обстреляли Железную Балку - РИА Новости, 19.06.2022
Украинские войска за 20 минут дважды обстреляли Железную Балку
Украинские войска за 20 минут дважды обстреляли населенный пункт Железная Балка в Донецкой Народной Республике, сообщает представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 19.06.2022
2022-06-19T22:41
2022-06-19T22:41
2022-06-19T22:41
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ДОНЕЦК, 19 июн - РИА Новости. Украинские войска за 20 минут дважды обстреляли населенный пункт Железная Балка в Донецкой Народной Республике, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 20.20 - н.п. Новгородское - н.п. Железная Балка: выпущено 6 мин калибром 82 мм; 20.40 - н.п. Новгородское - н.п. Железная Балка: выпущено 3 мины калибром 120 мм", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, днр
Украинские войска за 20 минут дважды обстреляли Железную Балку
Представительство ДНР: ВСУ дважды обстреляли населенный пункт Железная Балка