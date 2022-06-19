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Украинские войска обстреляли Гольмовский

Украинские войска обстреляли Гольмовский - РИА Новости, 19.06.2022

Украинские войска обстреляли Гольмовский

Украинские войска в 21.40 обстреляли населенный пункт Гольмовский, выпустив шесть снарядов калибром 122 мм, сообщает представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 19.06.2022

2022-06-19T22:39

2022-06-19T22:39

2022-06-19T22:39

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ДОНЕЦК, 19 июн - РИА Новости. Украинские войска в 21.40 обстреляли населенный пункт Гольмовский, выпустив шесть снарядов калибром 122 мм, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 21.40 - н.п. Кодема - н.п. Гольмовский: выпущено 6 снарядов калибром 122 мм", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале представительства.

украина

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, украина, днр