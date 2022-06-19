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Украинские войска обстреляли Гольмовский - РИА Новости, 19.06.2022
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Украинские войска обстреляли Гольмовский
Украинские войска обстреляли Гольмовский - РИА Новости, 19.06.2022
Украинские войска обстреляли Гольмовский
Украинские войска в 21.40 обстреляли населенный пункт Гольмовский, выпустив шесть снарядов калибром 122 мм, сообщает представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 19.06.2022
2022-06-19T22:39
2022-06-19T22:39
специальная военная операция на украине
в мире
украина
днр
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ДОНЕЦК, 19 июн - РИА Новости. Украинские войска в 21.40 обстреляли населенный пункт Гольмовский, выпустив шесть снарядов калибром 122 мм, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 21.40 - н.п. Кодема - н.п. Гольмовский: выпущено 6 снарядов калибром 122 мм", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
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в мире, украина, днр
22:39 19.06.2022
 
Украинские войска обстреляли Гольмовский

Представительство ДНР: украинские боевики обстреляли Гольмовский, выпустив шесть снарядов

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкСгоревший дом в результате обстрела украинскими силовиками в поселке Гольмовский
Сгоревший дом в результате обстрела украинскими силовиками в поселке Гольмовский - РИА Новости, 1920, 19.06.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Сгоревший дом в результате обстрела украинскими силовиками в поселке Гольмовский. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 19 июн - РИА Новости. Украинские войска в 21.40 обстреляли населенный пункт Гольмовский, выпустив шесть снарядов калибром 122 мм, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 21.40 - н.п. Кодема - н.п. Гольмовский: выпущено 6 снарядов калибром 122 мм", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
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