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Украинские войска обстреляли Гольмовский
Украинские войска обстреляли Гольмовский - РИА Новости, 19.06.2022
Украинские войска обстреляли Гольмовский
Украинские войска в 21.40 обстреляли населенный пункт Гольмовский, выпустив шесть снарядов калибром 122 мм, сообщает представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 19.06.2022
2022-06-19T22:39
2022-06-19T22:39
2022-06-19T22:39
специальная военная операция на украине
в мире
украина
днр
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ДОНЕЦК, 19 июн - РИА Новости. Украинские войска в 21.40 обстреляли населенный пункт Гольмовский, выпустив шесть снарядов калибром 122 мм, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 21.40 - н.п. Кодема - н.п. Гольмовский: выпущено 6 снарядов калибром 122 мм", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, днр
Украинские войска обстреляли Гольмовский
Представительство ДНР: украинские боевики обстреляли Гольмовский, выпустив шесть снарядов