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Один мирный житель погиб и двое ранены при обстреле ВСУ Макеевки - РИА Новости, 19.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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Один мирный житель погиб и двое ранены при обстреле ВСУ Макеевки
Один мирный житель погиб и двое ранены при обстреле ВСУ Макеевки - РИА Новости, 19.06.2022
Один мирный житель погиб и двое ранены при обстреле ВСУ Макеевки
Один мирный житель погиб, две женщины ранены в результате обстрела со стороны украинских войск Черногвардейского района Макеевки, сообщает штаб территориальной... РИА Новости, 19.06.2022
2022-06-19T22:29
2022-06-19T22:29
специальная военная операция на украине
в мире
макеевка
украина
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ДОНЕЦК, 19 июн - РИА Новости. Один мирный житель погиб, две женщины ранены в результате обстрела со стороны украинских войск Черногвардейского района Макеевки, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики."ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) атаковали Червоногвардейский район Макеевки. В результате обстрела с позиций украинских боевиков по ул. Садовой и ул. Полевой разбит целый ряд домостроений, перебит газопровод, сгорели гражданские автомобили. Погиб мирный житель, ранения получили еще две женщины. По ул. Угольщиков саперы работают с обломками ракет РСЗО БМ-27 "Ураган", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале штаба.
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в мире, макеевка, украина
22:29 19.06.2022
 
Один мирный житель погиб и двое ранены при обстреле ВСУ Макеевки

Штаб обороны ДНР: один мирный житель погиб и двое ранены при обстреле ВСУ Макеевки

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВид на соседний дом через разбитое окно дома в Макеевке
Вид на соседний дом через разбитое окно дома в Макеевке - РИА Новости, 1920, 19.06.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Вид на соседний дом через разбитое окно дома в Макеевке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 19 июн - РИА Новости. Один мирный житель погиб, две женщины ранены в результате обстрела со стороны украинских войск Черногвардейского района Макеевки, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики.
"ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) атаковали Червоногвардейский район Макеевки. В результате обстрела с позиций украинских боевиков по ул. Садовой и ул. Полевой разбит целый ряд домостроений, перебит газопровод, сгорели гражданские автомобили. Погиб мирный житель, ранения получили еще две женщины. По ул. Угольщиков саперы работают с обломками ракет РСЗО БМ-27 "Ураган", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале штаба.
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