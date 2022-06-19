https://ria.ru/20220619/dnr-1796620036.html

Один мирный житель погиб и двое ранены при обстреле ВСУ Макеевки

Один мирный житель погиб и двое ранены при обстреле ВСУ Макеевки - РИА Новости, 19.06.2022

Один мирный житель погиб и двое ранены при обстреле ВСУ Макеевки

Один мирный житель погиб, две женщины ранены в результате обстрела со стороны украинских войск Черногвардейского района Макеевки, сообщает штаб территориальной... РИА Новости, 19.06.2022

2022-06-19T22:29

2022-06-19T22:29

2022-06-19T22:29

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ДОНЕЦК, 19 июн - РИА Новости. Один мирный житель погиб, две женщины ранены в результате обстрела со стороны украинских войск Черногвардейского района Макеевки, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики."ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) атаковали Червоногвардейский район Макеевки. В результате обстрела с позиций украинских боевиков по ул. Садовой и ул. Полевой разбит целый ряд домостроений, перебит газопровод, сгорели гражданские автомобили. Погиб мирный житель, ранения получили еще две женщины. По ул. Угольщиков саперы работают с обломками ракет РСЗО БМ-27 "Ураган", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале штаба.

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, макеевка, украина