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Один мирный житель погиб и двое ранены при обстреле ВСУ Макеевки
Один мирный житель погиб и двое ранены при обстреле ВСУ Макеевки - РИА Новости, 19.06.2022
Один мирный житель погиб и двое ранены при обстреле ВСУ Макеевки
Один мирный житель погиб, две женщины ранены в результате обстрела со стороны украинских войск Черногвардейского района Макеевки, сообщает штаб территориальной... РИА Новости, 19.06.2022
2022-06-19T22:29
2022-06-19T22:29
2022-06-19T22:29
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 19 июн - РИА Новости. Один мирный житель погиб, две женщины ранены в результате обстрела со стороны украинских войск Черногвардейского района Макеевки, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики."ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) атаковали Червоногвардейский район Макеевки. В результате обстрела с позиций украинских боевиков по ул. Садовой и ул. Полевой разбит целый ряд домостроений, перебит газопровод, сгорели гражданские автомобили. Погиб мирный житель, ранения получили еще две женщины. По ул. Угольщиков саперы работают с обломками ракет РСЗО БМ-27 "Ураган", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале штаба.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, макеевка, украина
Один мирный житель погиб и двое ранены при обстреле ВСУ Макеевки
Штаб обороны ДНР: один мирный житель погиб и двое ранены при обстреле ВСУ Макеевки