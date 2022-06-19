Двое военнослужащих ДНР погибли, пятеро получили ранения
Народная милиция ДНР: за сутки двое военных республики погибли, пятеро получили ранения
Бойцы Народной милиции ДНР. Архивное фото
ДОНЕЦК, 19 июн - РИА Новости. Двое военнослужащих Донецкой Народной Республики погибли, пятеро получили ранения за сутки, сообщила Народная милиция ДНР.
"С прискорбием сообщаем, что за сутки в борьбе за независимость при исполнении воинского долга двое защитников Донецкой Народной Республики погибли и пятеро получили ранения", - говорится в сообщении в Telegram-канале Народной милиции.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.