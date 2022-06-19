Рейтинг@Mail.ru
ВСУ за девять минут обстреляли Доломитное, Горловку и Пантелеймоновку - РИА Новости, 19.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220619/dnr-1796600908.html
ВСУ за девять минут обстреляли Доломитное, Горловку и Пантелеймоновку
ВСУ за девять минут обстреляли Доломитное, Горловку и Пантелеймоновку - РИА Новости, 19.06.2022
ВСУ за девять минут обстреляли Доломитное, Горловку и Пантелеймоновку
Украинские войска за девять минут обстреляли Доломитное, Горловку и Пантелеймоновку, выпущено 35 ракет из БМ-21 "Град", 10 снарядов калибром 152 мм, сообщает... РИА Новости, 19.06.2022
2022-06-19T20:35
2022-06-19T21:09
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
днр
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156299/08/1562990885_0:162:3068:1888_1920x0_80_0_0_c67cf66e6bbb740a8f50006b4dd34a17.jpg
ДОНЕЦК, 19 июн - РИА Новости. Украинские войска за девять минут обстреляли Доломитное, Горловку и Пантелеймоновку, выпущено 35 ракет из БМ-21 "Град", 10 снарядов калибром 152 мм, сообщает представительств ДНР в СЦКК.Согласно сообщению представительства в Telegram-канале, Доломитное обстреляли в 19.41, Горловку - в 19.45, Пантелеймоновку - в 19.50. По Доломитному выпущено 20 ракет из "Градов", по Горловке - 15, по Пантелеймоновке - 10 снарядов.
горловка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156299/08/1562990885_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_f292f5ee7e8fcfa7d85ae2a67f1bf8dc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, горловка, днр, ситуация в днр и лнр
20:35 19.06.2022 (обновлено: 21:09 19.06.2022)
 
ВСУ за девять минут обстреляли Доломитное, Горловку и Пантелеймоновку

Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ обстреляли Доломитное, Горловку и Пантелеймоновку

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСтена разрушенного дома в поселке Доломитное Донецкой области
Стена разрушенного дома в поселке Доломитное Донецкой области - РИА Новости, 1920, 19.06.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Стена разрушенного дома в поселке Доломитное Донецкой области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 19 июн - РИА Новости. Украинские войска за девять минут обстреляли Доломитное, Горловку и Пантелеймоновку, выпущено 35 ракет из БМ-21 "Град", 10 снарядов калибром 152 мм, сообщает представительств ДНР в СЦКК.
Согласно сообщению представительства в Telegram-канале, Доломитное обстреляли в 19.41, Горловку - в 19.45, Пантелеймоновку - в 19.50. По Доломитному выпущено 20 ракет из "Градов", по Горловке - 15, по Пантелеймоновке - 10 снарядов.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 15:00Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 19.06.2022
Инфографика
Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаДНРСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала