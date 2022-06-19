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ВСУ за девять минут обстреляли Доломитное, Горловку и Пантелеймоновку

ВСУ за девять минут обстреляли Доломитное, Горловку и Пантелеймоновку - РИА Новости, 19.06.2022

ВСУ за девять минут обстреляли Доломитное, Горловку и Пантелеймоновку

Украинские войска за девять минут обстреляли Доломитное, Горловку и Пантелеймоновку, выпущено 35 ракет из БМ-21 "Град", 10 снарядов калибром 152 мм, сообщает... РИА Новости, 19.06.2022

2022-06-19T20:35

2022-06-19T20:35

2022-06-19T21:09

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 19 июн - РИА Новости. Украинские войска за девять минут обстреляли Доломитное, Горловку и Пантелеймоновку, выпущено 35 ракет из БМ-21 "Град", 10 снарядов калибром 152 мм, сообщает представительств ДНР в СЦКК.Согласно сообщению представительства в Telegram-канале, Доломитное обстреляли в 19.41, Горловку - в 19.45, Пантелеймоновку - в 19.50. По Доломитному выпущено 20 ракет из "Градов", по Горловке - 15, по Пантелеймоновке - 10 снарядов.

горловка

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, горловка, днр, ситуация в днр и лнр