https://ria.ru/20220619/dnr-1796598531.html
Мирный житель получил ранение при обстреле Макеевки ВСУ
Мирный житель получил ранение при обстреле Макеевки ВСУ - РИА Новости, 19.06.2022
Мирный житель получил ранение при обстреле Макеевки ВСУ
Один мирный житель ранен при обстреле украинскими войсками Макеевки, заявил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 19.06.2022
2022-06-19T20:21
2022-06-19T20:21
2022-06-19T20:21
специальная военная операция на украине
в мире
макеевка
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ДОНЕЦК, 19 июн - РИА Новости. Один мирный житель ранен при обстреле украинскими войсками Макеевки, заявил штаб территориальной обороны ДНР."По уточненным данным, по улице Хасанской ранение получил мирный житель, мужчина 1955 года рождения", - говорится в заявлении штаба в Telegram-канале.
https://ria.ru/20220619/spetsoperatsiya-1796235683.html
макеевка
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, макеевка
Мирный житель получил ранение при обстреле Макеевки ВСУ
Штаб обороны ДНР: мирный житель получил ранение при обстреле украинскими войсками Макеевки