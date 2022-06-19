https://ria.ru/20220619/dnr-1796598531.html

Мирный житель получил ранение при обстреле Макеевки ВСУ

Мирный житель получил ранение при обстреле Макеевки ВСУ - РИА Новости, 19.06.2022

Мирный житель получил ранение при обстреле Макеевки ВСУ

Один мирный житель ранен при обстреле украинскими войсками Макеевки, заявил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 19.06.2022

2022-06-19T20:21

2022-06-19T20:21

2022-06-19T20:21

специальная военная операция на украине

в мире

макеевка

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ДОНЕЦК, 19 июн - РИА Новости. Один мирный житель ранен при обстреле украинскими войсками Макеевки, заявил штаб территориальной обороны ДНР."По уточненным данным, по улице Хасанской ранение получил мирный житель, мужчина 1955 года рождения", - говорится в заявлении штаба в Telegram-канале.

https://ria.ru/20220619/spetsoperatsiya-1796235683.html

макеевка

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, макеевка