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ВСУ обстреляли Донецк и Макеевку снарядами "натовского" калибра

ВСУ обстреляли Донецк и Макеевку снарядами "натовского" калибра - РИА Новости, 19.06.2022

ВСУ обстреляли Донецк и Макеевку снарядами "натовского" калибра

Украинские войска за пять минут обстреляли Донецк и Макеевку, выпущено 15 снарядов "натовского" калибра 155 мм, сообщает представительство ДНР в СЦКК. РИА Новости, 19.06.2022

2022-06-19T20:14

2022-06-19T20:14

2022-06-19T20:14

специальная военная операция на украине

в мире

макеевка

куйбышевский район

донецк (днр)

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ДОНЕЦК, 19 июн - РИА Новости. Украинские войска за пять минут обстреляли Донецк и Макеевку, выпущено 15 снарядов "натовского" калибра 155 мм, сообщает представительство ДНР в СЦКК.Согласно сообщению представительства в Telegram-канале, Куйбышевский район Донецка обстреляли в 19.15, а Червоногвардейский район Макеевки - в 19.20. По Донецку выпущено семь снарядов, по Макеевке - восемь.

макеевка

куйбышевский район

донецк (днр)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, макеевка, куйбышевский район, донецк (днр)