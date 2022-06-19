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ВСУ обстреляли Донецк и Макеевку снарядами "натовского" калибра
ВСУ обстреляли Донецк и Макеевку снарядами "натовского" калибра - РИА Новости, 19.06.2022
ВСУ обстреляли Донецк и Макеевку снарядами "натовского" калибра
Украинские войска за пять минут обстреляли Донецк и Макеевку, выпущено 15 снарядов "натовского" калибра 155 мм, сообщает представительство ДНР в СЦКК. РИА Новости, 19.06.2022
2022-06-19T20:14
2022-06-19T20:14
2022-06-19T20:14
специальная военная операция на украине
в мире
макеевка
куйбышевский район
донецк (днр)
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ДОНЕЦК, 19 июн - РИА Новости. Украинские войска за пять минут обстреляли Донецк и Макеевку, выпущено 15 снарядов "натовского" калибра 155 мм, сообщает представительство ДНР в СЦКК.Согласно сообщению представительства в Telegram-канале, Куйбышевский район Донецка обстреляли в 19.15, а Червоногвардейский район Макеевки - в 19.20. По Донецку выпущено семь снарядов, по Макеевке - восемь.
макеевка
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донецк (днр)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, макеевка, куйбышевский район, донецк (днр)
ВСУ обстреляли Донецк и Макеевку снарядами "натовского" калибра
Представительство ДНР: ВСУ выпустили 15 снарядов по Донецку и Макеевке