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Украинские войска выпустили по Гольмовскому пять снарядов
Украинские войска выпустили по Гольмовскому пять снарядов - РИА Новости, 19.06.2022
Украинские войска выпустили по Гольмовскому пять снарядов
Украинские войска обстреляли населенный пункт Гольмовский, выпустив пять снарядов калибром 122 мм, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 19.06.2022
2022-06-19T20:10
2022-06-19T20:10
2022-06-19T20:10
специальная военная операция на украине
в мире
украина
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ДОНЕЦК, 19 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенный пункт Гольмовский, выпустив пять снарядов калибром 122 мм, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 18.53 - н.п. Николаевка - н.п. Гольмовский: выпущено 5 снарядов калибром 122 мм", - говорится в Telegram-канале представительства.
https://ria.ru/20220619/spetsoperatsiya-1796235683.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина
Украинские войска выпустили по Гольмовскому пять снарядов
Представительство ДНР: ВСУ обстреляли населенный пункт Гольмовский, выпустив пять снарядов