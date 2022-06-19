https://ria.ru/20220619/dnr-1796597605.html

Украинские войска выпустили по Гольмовскому пять снарядов

Украинские войска выпустили по Гольмовскому пять снарядов - РИА Новости, 19.06.2022

Украинские войска выпустили по Гольмовскому пять снарядов

Украинские войска обстреляли населенный пункт Гольмовский, выпустив пять снарядов калибром 122 мм, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 19.06.2022

2022-06-19T20:10

2022-06-19T20:10

2022-06-19T20:10

специальная военная операция на украине

в мире

украина

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ДОНЕЦК, 19 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенный пункт Гольмовский, выпустив пять снарядов калибром 122 мм, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 18.53 - н.п. Николаевка - н.п. Гольмовский: выпущено 5 снарядов калибром 122 мм", - говорится в Telegram-канале представительства.

https://ria.ru/20220619/spetsoperatsiya-1796235683.html

украина

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, украина