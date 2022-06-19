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Украинские войска выпустили более 200 снарядов по ДНР - РИА Новости, 19.06.2022
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Украинские войска выпустили более 200 снарядов по ДНР
Украинские войска выпустили более 200 снарядов по ДНР - РИА Новости, 19.06.2022
Украинские войска выпустили более 200 снарядов по ДНР
Народная милиция Донецкой Народной Республики сообщила, что украинские войска с начала суток выпустили более 200 снарядов по девяти населенным пунктам ДНР. РИА Новости, 19.06.2022
2022-06-19T19:25
2022-06-19T19:26
в мире
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 19 июн - РИА Новости. Народная милиция Донецкой Народной Республики сообщила, что украинские войска с начала суток выпустили более 200 снарядов по девяти населенным пунктам ДНР."С начала текущих суток, по информации от СЦКК ДНР, противник выпустил более 200 снарядов из ствольной артиллерии калибром 155, 152 и 122 миллиметра, а также 60-миллиметровых миномётов. Огонь велся по районам девяти населённых пунктов Республики", - говорится в сообщении в Telegram-канале Народной милиции.Отмечается, что в результате обстрелов один мирный житель погиб и один получил ранения. Кроме того, за сутки были повреждены 16 жилых домов, четыре объекта гражданской инфраструктуры и четыре транспортных средства.
https://ria.ru/20220614/ukraina-1795026482.html
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в мире, донецкая народная республика, сцкк
19:25 19.06.2022 (обновлено: 19:26 19.06.2022)
 
Украинские войска выпустили более 200 снарядов по ДНР

СЦКК: украинские войска выпустили более 200 снарядов по ДНР

© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкПредставитель Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня
Представитель Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня - РИА Новости, 1920, 19.06.2022
© РИА Новости / Максим Захаров
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Представитель Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 19 июн - РИА Новости. Народная милиция Донецкой Народной Республики сообщила, что украинские войска с начала суток выпустили более 200 снарядов по девяти населенным пунктам ДНР.
"С начала текущих суток, по информации от СЦКК ДНР, противник выпустил более 200 снарядов из ствольной артиллерии калибром 155, 152 и 122 миллиметра, а также 60-миллиметровых миномётов. Огонь велся по районам девяти населённых пунктов Республики", - говорится в сообщении в Telegram-канале Народной милиции.
Отмечается, что в результате обстрелов один мирный житель погиб и один получил ранения. Кроме того, за сутки были повреждены 16 жилых домов, четыре объекта гражданской инфраструктуры и четыре транспортных средства.
Вид на площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
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В миреДонецкая Народная РеспубликаСЦКК
 
 
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