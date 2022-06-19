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Украинские войска выпустили более 200 снарядов по ДНР

Украинские войска выпустили более 200 снарядов по ДНР - РИА Новости, 19.06.2022

Украинские войска выпустили более 200 снарядов по ДНР

Народная милиция Донецкой Народной Республики сообщила, что украинские войска с начала суток выпустили более 200 снарядов по девяти населенным пунктам ДНР. РИА Новости, 19.06.2022

2022-06-19T19:25

2022-06-19T19:25

2022-06-19T19:26

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сцкк

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ДОНЕЦК, 19 июн - РИА Новости. Народная милиция Донецкой Народной Республики сообщила, что украинские войска с начала суток выпустили более 200 снарядов по девяти населенным пунктам ДНР."С начала текущих суток, по информации от СЦКК ДНР, противник выпустил более 200 снарядов из ствольной артиллерии калибром 155, 152 и 122 миллиметра, а также 60-миллиметровых миномётов. Огонь велся по районам девяти населённых пунктов Республики", - говорится в сообщении в Telegram-канале Народной милиции.Отмечается, что в результате обстрелов один мирный житель погиб и один получил ранения. Кроме того, за сутки были повреждены 16 жилых домов, четыре объекта гражданской инфраструктуры и четыре транспортных средства.

https://ria.ru/20220614/ukraina-1795026482.html

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в мире, донецкая народная республика, сцкк