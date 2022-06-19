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Войска Украины обстреляли Макеевку снарядами "натовского" калибра

Войска Украины обстреляли Макеевку снарядами "натовского" калибра - РИА Новости, 19.06.2022

Войска Украины обстреляли Макеевку снарядами "натовского" калибра

Украинские войска в 18.25 обстреляли Кировский район Макеевки, выпущено восемь снарядов "натовского" калибра 155 мм, сообщает представительство ДНР в СЦКК. РИА Новости, 19.06.2022

2022-06-19T19:04

2022-06-19T19:04

2022-06-19T19:04

специальная военная операция на украине

в мире

макеевка

украина

кировский район

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ДОНЕЦК, 19 июн - РИА Новости. Украинские войска в 18.25 обстреляли Кировский район Макеевки, выпущено восемь снарядов "натовского" калибра 155 мм, сообщает представительство ДНР в СЦКК."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению... населенный пункт Макеевка (Кировский район): выпущено восемь снарядов калибром 155 мм", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.

макеевка

украина

кировский район

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, макеевка, украина, кировский район