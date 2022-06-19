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Войска Украины обстреляли Макеевку снарядами "натовского" калибра
Войска Украины обстреляли Макеевку снарядами "натовского" калибра - РИА Новости, 19.06.2022
Войска Украины обстреляли Макеевку снарядами "натовского" калибра
Украинские войска в 18.25 обстреляли Кировский район Макеевки, выпущено восемь снарядов "натовского" калибра 155 мм, сообщает представительство ДНР в СЦКК. РИА Новости, 19.06.2022
2022-06-19T19:04
2022-06-19T19:04
2022-06-19T19:04
специальная военная операция на украине
в мире
макеевка
украина
кировский район
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ДОНЕЦК, 19 июн - РИА Новости. Украинские войска в 18.25 обстреляли Кировский район Макеевки, выпущено восемь снарядов "натовского" калибра 155 мм, сообщает представительство ДНР в СЦКК."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению... населенный пункт Макеевка (Кировский район): выпущено восемь снарядов калибром 155 мм", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, макеевка, украина, кировский район
Войска Украины обстреляли Макеевку снарядами "натовского" калибра
Представительство ДНР: ВСУ обстреляли Кировский район Макеевки, выпустив восемь снарядов