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При обстрелах ДНР украинскими войсками погибли семь человек за сутки
При обстрелах ДНР украинскими войсками погибли семь человек за сутки - РИА Новости, 19.06.2022
При обстрелах ДНР украинскими войсками погибли семь человек за сутки
Семь мирных жителей погибли, еще 24 пострадали за минувшие сутки в результате обстрелов территории ДНР со стороны украинских войск, сообщает штаб... РИА Новости, 19.06.2022
2022-06-19T11:35
2022-06-19T11:35
2022-06-19T11:35
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 19 июн - РИА Новости. Семь мирных жителей погибли, еще 24 пострадали за минувшие сутки в результате обстрелов территории ДНР со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны республики."За минувшие сутки, с 08.00 18 июня до 08.00 19 июня, в результате обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины на территории Донецкой Народной Республики погибли семь человек и еще 24 получили ранения", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.
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в мире, донецкая народная республика, украина
При обстрелах ДНР украинскими войсками погибли семь человек за сутки
В ДНР сообщили, что за сутки при обстрелах республики со стороны ВСУ погибли семь человек