https://ria.ru/20220619/dnr-1796537718.html

При обстрелах ДНР украинскими войсками погибли семь человек за сутки

При обстрелах ДНР украинскими войсками погибли семь человек за сутки - РИА Новости, 19.06.2022

При обстрелах ДНР украинскими войсками погибли семь человек за сутки

Семь мирных жителей погибли, еще 24 пострадали за минувшие сутки в результате обстрелов территории ДНР со стороны украинских войск, сообщает штаб... РИА Новости, 19.06.2022

2022-06-19T11:35

2022-06-19T11:35

2022-06-19T11:35

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/13/1796536755_0:0:3141:1767_1920x0_80_0_0_2dc54ce48975b5a775bfdeeb18a2f8fb.jpg

ДОНЕЦК, 19 июн - РИА Новости. Семь мирных жителей погибли, еще 24 пострадали за минувшие сутки в результате обстрелов территории ДНР со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны республики."За минувшие сутки, с 08.00 18 июня до 08.00 19 июня, в результате обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины на территории Донецкой Народной Республики погибли семь человек и еще 24 получили ранения", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.

https://ria.ru/20220605/tribunal-1793148294.html

донецкая народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, донецкая народная республика, украина