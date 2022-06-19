https://ria.ru/20220619/byudzhet-1796519260.html
Фальков заявил об увеличении бюджетных мест по медицинским специальностям
Фальков заявил об увеличении бюджетных мест по медицинским специальностям - РИА Новости, 19.06.2022
Фальков заявил об увеличении бюджетных мест по медицинским специальностям
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков в поздравлении с днем медицинского работника заявил о планомерном увеличении числа бюджетных мест по... РИА Новости, 19.06.2022
2022-06-19T08:35
2022-06-19T08:35
2022-06-19T08:35
общество
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
валерий фальков
день медицинского работника в россии
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков в поздравлении с днем медицинского работника заявил о планомерном увеличении числа бюджетных мест по медицинским специальностям, сообщается на сайте министерства."Мы видим стабильно растущий запрос у студентов на медицинские профессии и планомерно увеличиваем количество бюджетных мест в вузах по специальностям и направлениям, связанным со здравоохранением", - приводятся в сообщении слова Фалькова.Отмечается, что сегодня на направлениях здравоохранения в российских университетах учится порядка 325 тысяч студентов, а число бюджетных мест по медицинским специальностям за 2020-2022 годы увеличилось более чем на восемь тысяч.Кроме того, Фальков отметил, что пандемия стала дополнительной точкой роста для развития медицинской науки."Чтобы обеспечивать суверенитет в этой области, Минобрнауки создает научные центры мирового уровня по направлению "Персонализированная медицина, высокотехнологичное здравоохранение и технологии здоровьесбережения", продолжает финансировать проведение фундаментальных исследований в области биомедицинских наук, разработку новых вакцин и лекарственных препаратов", - добавил он.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), валерий фальков, день медицинского работника в россии
Фальков заявил об увеличении бюджетных мест по медицинским специальностям
Глава Минобрнауки Фальков заявил об увеличении числа бюджетных мест в медицинских вузах
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости.
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков в поздравлении с днем медицинского работника заявил о планомерном увеличении числа бюджетных мест по медицинским специальностям, сообщается
на сайте министерства.
"Мы видим стабильно растущий запрос у студентов на медицинские профессии и планомерно увеличиваем количество бюджетных мест в вузах по специальностям и направлениям, связанным со здравоохранением", - приводятся в сообщении слова Фалькова.
Отмечается, что сегодня на направлениях здравоохранения в российских университетах учится порядка 325 тысяч студентов, а число бюджетных мест по медицинским специальностям за 2020-2022 годы увеличилось более чем на восемь тысяч.
Кроме того, Фальков отметил, что пандемия стала дополнительной точкой роста для развития медицинской науки.
"Чтобы обеспечивать суверенитет в этой области, Минобрнауки создает научные центры мирового уровня по направлению "Персонализированная медицина, высокотехнологичное здравоохранение и технологии здоровьесбережения", продолжает финансировать проведение фундаментальных исследований в области биомедицинских наук, разработку новых вакцин и лекарственных препаратов", - добавил он.