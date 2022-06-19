https://ria.ru/20220619/byudzhet-1796519260.html

Фальков заявил об увеличении бюджетных мест по медицинским специальностям

Фальков заявил об увеличении бюджетных мест по медицинским специальностям - РИА Новости, 19.06.2022

Фальков заявил об увеличении бюджетных мест по медицинским специальностям

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков в поздравлении с днем медицинского работника заявил о планомерном увеличении числа бюджетных мест по... РИА Новости, 19.06.2022

2022-06-19T08:35

2022-06-19T08:35

2022-06-19T08:35

общество

министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)

валерий фальков

день медицинского работника в россии

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков в поздравлении с днем медицинского работника заявил о планомерном увеличении числа бюджетных мест по медицинским специальностям, сообщается на сайте министерства."Мы видим стабильно растущий запрос у студентов на медицинские профессии и планомерно увеличиваем количество бюджетных мест в вузах по специальностям и направлениям, связанным со здравоохранением", - приводятся в сообщении слова Фалькова.Отмечается, что сегодня на направлениях здравоохранения в российских университетах учится порядка 325 тысяч студентов, а число бюджетных мест по медицинским специальностям за 2020-2022 годы увеличилось более чем на восемь тысяч.Кроме того, Фальков отметил, что пандемия стала дополнительной точкой роста для развития медицинской науки."Чтобы обеспечивать суверенитет в этой области, Минобрнауки создает научные центры мирового уровня по направлению "Персонализированная медицина, высокотехнологичное здравоохранение и технологии здоровьесбережения", продолжает финансировать проведение фундаментальных исследований в области биомедицинских наук, разработку новых вакцин и лекарственных препаратов", - добавил он.

https://ria.ru/20220619/medrabotniki-1796038806.html

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

общество, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), валерий фальков, день медицинского работника в россии