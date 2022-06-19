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Фальков заявил об увеличении бюджетных мест по медицинским специальностям - РИА Новости, 19.06.2022
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Фальков заявил об увеличении бюджетных мест по медицинским специальностям
Фальков заявил об увеличении бюджетных мест по медицинским специальностям - РИА Новости, 19.06.2022
Фальков заявил об увеличении бюджетных мест по медицинским специальностям
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков в поздравлении с днем медицинского работника заявил о планомерном увеличении числа бюджетных мест по... РИА Новости, 19.06.2022
2022-06-19T08:35
2022-06-19T08:35
общество
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
валерий фальков
день медицинского работника в россии
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков в поздравлении с днем медицинского работника заявил о планомерном увеличении числа бюджетных мест по медицинским специальностям, сообщается на сайте министерства."Мы видим стабильно растущий запрос у студентов на медицинские профессии и планомерно увеличиваем количество бюджетных мест в вузах по специальностям и направлениям, связанным со здравоохранением", - приводятся в сообщении слова Фалькова.Отмечается, что сегодня на направлениях здравоохранения в российских университетах учится порядка 325 тысяч студентов, а число бюджетных мест по медицинским специальностям за 2020-2022 годы увеличилось более чем на восемь тысяч.Кроме того, Фальков отметил, что пандемия стала дополнительной точкой роста для развития медицинской науки."Чтобы обеспечивать суверенитет в этой области, Минобрнауки создает научные центры мирового уровня по направлению "Персонализированная медицина, высокотехнологичное здравоохранение и технологии здоровьесбережения", продолжает финансировать проведение фундаментальных исследований в области биомедицинских наук, разработку новых вакцин и лекарственных препаратов", - добавил он.
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общество, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), валерий фальков, день медицинского работника в россии
08:35 19.06.2022
 
Фальков заявил об увеличении бюджетных мест по медицинским специальностям

Глава Минобрнауки Фальков заявил об увеличении числа бюджетных мест в медицинских вузах

© РИА Новости / Денис АбрамовСтуденты медицинского университета
Студенты медицинского университета - РИА Новости, 1920, 19.06.2022
© РИА Новости / Денис Абрамов
Студенты медицинского университета . Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков в поздравлении с днем медицинского работника заявил о планомерном увеличении числа бюджетных мест по медицинским специальностям, сообщается на сайте министерства.
"Мы видим стабильно растущий запрос у студентов на медицинские профессии и планомерно увеличиваем количество бюджетных мест в вузах по специальностям и направлениям, связанным со здравоохранением", - приводятся в сообщении слова Фалькова.
Работа станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 19.06.2022
00:05
День медицинского работника в России
Отмечается, что сегодня на направлениях здравоохранения в российских университетах учится порядка 325 тысяч студентов, а число бюджетных мест по медицинским специальностям за 2020-2022 годы увеличилось более чем на восемь тысяч.
Кроме того, Фальков отметил, что пандемия стала дополнительной точкой роста для развития медицинской науки.
"Чтобы обеспечивать суверенитет в этой области, Минобрнауки создает научные центры мирового уровня по направлению "Персонализированная медицина, высокотехнологичное здравоохранение и технологии здоровьесбережения", продолжает финансировать проведение фундаментальных исследований в области биомедицинских наук, разработку новых вакцин и лекарственных препаратов", - добавил он.
 
ОбществоМинистерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России)Валерий ФальковДень медицинского работника в России
 
 
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