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Байден попрыгал в ответ на вопрос о самочувствии после падения с велосипеда - РИА Новости, 19.06.2022
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Байден попрыгал в ответ на вопрос о самочувствии после падения с велосипеда
Байден попрыгал в ответ на вопрос о самочувствии после падения с велосипеда - РИА Новости, 19.06.2022
Байден попрыгал в ответ на вопрос о самочувствии после падения с велосипеда
Президент США Джо Байден через несколько часов после падения с велосипеда посетил церковь, выходя из которой продемонстрировал встречающим, что не пострадал в... РИА Новости, 19.06.2022
2022-06-19T00:38
2022-06-19T01:30
в мире
сша
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ВАШИНГТОН, 19 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден через несколько часов после падения с велосипеда посетил церковь, выходя из которой продемонстрировал встречающим, что не пострадал в результате инцидента.Как видно на кадрах журналистов пула Белого дома, Байден вышел из церкви в городке Рехобот Бич в приподнятом настроении. На вопрос встречающих, как он себя чувствует, президент США динамично подпрыгнул три раза и поднял кулаки вверх, а затем проследовал в свой лимузин.Байден упал с велосипеда утром в субботу, когда не смог вытащить ногу из крепления на педали. Белый дом сообщил, что президент США не пострадал, медицинская помощь ему не понадобилась.
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в мире, сша
00:38 19.06.2022 (обновлено: 01:30 19.06.2022)
 
Байден попрыгал в ответ на вопрос о самочувствии после падения с велосипеда

Президент США Байден попрыгал в ответ на вопрос о самочувствии после падения с велосипеда

Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 19 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден через несколько часов после падения с велосипеда посетил церковь, выходя из которой продемонстрировал встречающим, что не пострадал в результате инцидента.
Как видно на кадрах журналистов пула Белого дома, Байден вышел из церкви в городке Рехобот Бич в приподнятом настроении. На вопрос встречающих, как он себя чувствует, президент США динамично подпрыгнул три раза и поднял кулаки вверх, а затем проследовал в свой лимузин.
Президент США Джо Байден во время велопрогулки - РИА Новости, 1920, 18.06.2022
Вчера, 19:13
Британцы высмеяли упавшего с велосипеда Байдена
Байден упал с велосипеда утром в субботу, когда не смог вытащить ногу из крепления на педали. Белый дом сообщил, что президент США не пострадал, медицинская помощь ему не понадобилась.
 
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