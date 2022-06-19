https://ria.ru/20220619/bayden-1796505994.html
Байден попрыгал в ответ на вопрос о самочувствии после падения с велосипеда
Байден попрыгал в ответ на вопрос о самочувствии после падения с велосипеда - РИА Новости, 19.06.2022
Байден попрыгал в ответ на вопрос о самочувствии после падения с велосипеда
Президент США Джо Байден через несколько часов после падения с велосипеда посетил церковь, выходя из которой продемонстрировал встречающим, что не пострадал в... РИА Новости, 19.06.2022
2022-06-19T00:38
2022-06-19T00:38
2022-06-19T01:30
в мире
сша
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ВАШИНГТОН, 19 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден через несколько часов после падения с велосипеда посетил церковь, выходя из которой продемонстрировал встречающим, что не пострадал в результате инцидента.Как видно на кадрах журналистов пула Белого дома, Байден вышел из церкви в городке Рехобот Бич в приподнятом настроении. На вопрос встречающих, как он себя чувствует, президент США динамично подпрыгнул три раза и поднял кулаки вверх, а затем проследовал в свой лимузин.Байден упал с велосипеда утром в субботу, когда не смог вытащить ногу из крепления на педали. Белый дом сообщил, что президент США не пострадал, медицинская помощь ему не понадобилась.
https://ria.ru/20220618/bayden-1796480312.html
сша
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша
00:38 19.06.2022 (обновлено: 01:30 19.06.2022)
Байден попрыгал в ответ на вопрос о самочувствии после падения с велосипеда
Президент США Байден попрыгал в ответ на вопрос о самочувствии после падения с велосипеда
ВАШИНГТОН, 19 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден через несколько часов после падения с велосипеда посетил церковь, выходя из которой продемонстрировал встречающим, что не пострадал в результате инцидента.
Как видно на кадрах журналистов пула Белого дома, Байден вышел из церкви в городке Рехобот Бич в приподнятом настроении. На вопрос встречающих, как он себя чувствует, президент США
динамично подпрыгнул три раза и поднял кулаки вверх, а затем проследовал в свой лимузин.
Байден упал с велосипеда утром в субботу, когда не смог вытащить ногу из крепления на педали. Белый дом сообщил, что президент США не пострадал, медицинская помощь ему не понадобилась.