https://ria.ru/20220619/bayden-1796505994.html

Байден попрыгал в ответ на вопрос о самочувствии после падения с велосипеда

Байден попрыгал в ответ на вопрос о самочувствии после падения с велосипеда - РИА Новости, 19.06.2022

Байден попрыгал в ответ на вопрос о самочувствии после падения с велосипеда

Президент США Джо Байден через несколько часов после падения с велосипеда посетил церковь, выходя из которой продемонстрировал встречающим, что не пострадал в... РИА Новости, 19.06.2022

2022-06-19T00:38

2022-06-19T00:38

2022-06-19T01:30

в мире

сша

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ВАШИНГТОН, 19 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден через несколько часов после падения с велосипеда посетил церковь, выходя из которой продемонстрировал встречающим, что не пострадал в результате инцидента.Как видно на кадрах журналистов пула Белого дома, Байден вышел из церкви в городке Рехобот Бич в приподнятом настроении. На вопрос встречающих, как он себя чувствует, президент США динамично подпрыгнул три раза и поднял кулаки вверх, а затем проследовал в свой лимузин.Байден упал с велосипеда утром в субботу, когда не смог вытащить ногу из крепления на педали. Белый дом сообщил, что президент США не пострадал, медицинская помощь ему не понадобилась.

https://ria.ru/20220618/bayden-1796480312.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, сша