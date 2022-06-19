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На северо-восток Бангладеш обрушились сильнейшие наводнения - РИА Новости, 19.06.2022
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На северо-восток Бангладеш обрушились сильнейшие наводнения
На северо-восток Бангладеш обрушились сильнейшие наводнения - РИА Новости, 19.06.2022
На северо-восток Бангладеш обрушились сильнейшие наводнения
Сильнейшие более чем за век наводнения обрушились на северо-восток Бангладеш, сообщила местная газета Dhaka Tribune. РИА Новости, 19.06.2022
2022-06-19T01:39
2022-06-19T01:39
в мире
бангладеш
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Сильнейшие более чем за век наводнения обрушились на северо-восток Бангладеш, сообщила местная газета Dhaka Tribune.По ее данным, министр по борьбе со стихийными бедствиями Энамур Рахман заявил, что наводнения в Силхете и Сунамгандже стали худшими за 122 года. По его словам, государственные и частные учреждения страны совместно работают над тем, чтобы предоставить убежище людям, которые оказались затронуты стихийным бедствием. Участие в спасательных операциях принимают военнослужащие, отметил министр."До 90 тысяч человек из затронутых наводнениями районов Силхет и Сунамгандж были доставлены в центры временного размещения", - сказал он.По сообщению агентства Франс Пресс, жертвами стихии в Бангладеш стали по меньшей мере 25 человек.
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в мире, бангладеш
01:39 19.06.2022
 
На северо-восток Бангладеш обрушились сильнейшие наводнения

На северо-восток Бангладеш обрушились сильнейшие за 122 года наводнения

© РИА Новости / Евгений ПахомовЖители затопленных районов Бангладеш
Жители затопленных районов Бангладеш - РИА Новости, 1920, 19.06.2022
© РИА Новости / Евгений Пахомов
Жители затопленных районов Бангладеш. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Сильнейшие более чем за век наводнения обрушились на северо-восток Бангладеш, сообщила местная газета Dhaka Tribune.
По ее данным, министр по борьбе со стихийными бедствиями Энамур Рахман заявил, что наводнения в Силхете и Сунамгандже стали худшими за 122 года. По его словам, государственные и частные учреждения страны совместно работают над тем, чтобы предоставить убежище людям, которые оказались затронуты стихийным бедствием. Участие в спасательных операциях принимают военнослужащие, отметил министр.
"До 90 тысяч человек из затронутых наводнениями районов Силхет и Сунамгандж были доставлены в центры временного размещения", - сказал он.
По сообщению агентства Франс Пресс, жертвами стихии в Бангладеш стали по меньшей мере 25 человек.
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