https://ria.ru/20220619/bangladesh-1796508244.html

На северо-восток Бангладеш обрушились сильнейшие наводнения

На северо-восток Бангладеш обрушились сильнейшие наводнения - РИА Новости, 19.06.2022

На северо-восток Бангладеш обрушились сильнейшие наводнения

Сильнейшие более чем за век наводнения обрушились на северо-восток Бангладеш, сообщила местная газета Dhaka Tribune. РИА Новости, 19.06.2022

2022-06-19T01:39

2022-06-19T01:39

2022-06-19T01:39

в мире

бангладеш

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Сильнейшие более чем за век наводнения обрушились на северо-восток Бангладеш, сообщила местная газета Dhaka Tribune.По ее данным, министр по борьбе со стихийными бедствиями Энамур Рахман заявил, что наводнения в Силхете и Сунамгандже стали худшими за 122 года. По его словам, государственные и частные учреждения страны совместно работают над тем, чтобы предоставить убежище людям, которые оказались затронуты стихийным бедствием. Участие в спасательных операциях принимают военнослужащие, отметил министр."До 90 тысяч человек из затронутых наводнениями районов Силхет и Сунамгандж были доставлены в центры временного размещения", - сказал он.По сообщению агентства Франс Пресс, жертвами стихии в Бангладеш стали по меньшей мере 25 человек.

https://ria.ru/20220513/kitay-1788341144.html

бангладеш

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, бангладеш