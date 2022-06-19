https://ria.ru/20220619/armeniya-1796627024.html

Один человек погиб, шестерых ранили при стрельбе в Армении, пишут СМИ

Один человек погиб, шестерых ранили при стрельбе в Армении, пишут СМИ - РИА Новости, 19.06.2022

Один человек погиб, шестерых ранили при стрельбе в Армении, пишут СМИ

Один человек погиб, еще шесть ранены в результате стрельбы в селе Нигаван Арагацотнской области Армении, в 60 километрах от Еревана, сообщил специализирующийся... РИА Новости, 19.06.2022

2022-06-19T23:34

2022-06-19T23:34

2022-06-19T23:57

в мире

никол пашинян

ереван

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ЕРЕВАН, 19 июн – РИА Новости. Один человек погиб, еще шесть ранены в результате стрельбы в селе Нигаван Арагацотнской области Армении, в 60 километрах от Еревана, сообщил специализирующийся на криминальной хронике армянский онлайн-ресурс shamshyan.com.Как утверждает местный новостной сайт politik.am, родственники депутата парламента от правящей фракции "Гражданский договор" Матевоса Асатряна и двоюродный брат вице-губернатора Арагацотнской области Эдгара Парваняна вступили в конфликт с группой молодых людей, а затем открыли по ним огонь якобы из-за того, что те оскорбили премьер-министра страны Никола Пашиняна.Онлайн-издание shamshyan.com при этом сообщает, что в больницу расположенного близ села города Апаран были доставлены семь человек, один из которых скончался не приходя в сознание, все раненые позднее были перевезены в Ереван – в медцентры "Армения" и "Астхик".Утверждается, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статьям "убийство" и "незаконное хранение оружия".Правоохранительные органы пока не выступили с официальным заявлением по поводу происшествия.Бывший директор Службы национальной безопасности Армении, руководитель оппозиционной парламентской фракции "Честь имею" Артур Ванецян сообщил в соцсетях, что один из раненых - служащий пограничных войск СНБ. По его словам, состояние двух пострадавших - крайне тяжелое. "Ждем реакций и действий правоохранительных органов", - отметил Ванецян.

https://ria.ru/20220604/armeniya-1793207217.html

https://ria.ru/20220611/protest-1794795180.html

ереван

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в мире, никол пашинян, ереван