23:34 19.06.2022 (обновлено: 23:57 19.06.2022)
Один человек погиб, шестерых ранили при стрельбе в Армении, пишут СМИ
Онлайн-ресурс shamshyan.com: в Армении один человек погиб, шестерых ранили в перестрелке
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Сотрудники правоохранительных органов Армения. Архивное фото
ЕРЕВАН, 19 июн – РИА Новости. Один человек погиб, еще шесть ранены в результате стрельбы в селе Нигаван Арагацотнской области Армении, в 60 километрах от Еревана, сообщил специализирующийся на криминальной хронике армянский онлайн-ресурс shamshyan.com.
Как утверждает местный новостной сайт politik.am, родственники депутата парламента от правящей фракции "Гражданский договор" Матевоса Асатряна и двоюродный брат вице-губернатора Арагацотнской области Эдгара Парваняна вступили в конфликт с группой молодых людей, а затем открыли по ним огонь якобы из-за того, что те оскорбили премьер-министра страны Никола Пашиняна.
Онлайн-издание shamshyan.com при этом сообщает, что в больницу расположенного близ села города Апаран были доставлены семь человек, один из которых скончался не приходя в сознание, все раненые позднее были перевезены в Ереван – в медцентры "Армения" и "Астхик".
Утверждается, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статьям "убийство" и "незаконное хранение оружия".
Правоохранительные органы пока не выступили с официальным заявлением по поводу происшествия.
Бывший директор Службы национальной безопасности Армении, руководитель оппозиционной парламентской фракции "Честь имею" Артур Ванецян сообщил в соцсетях, что один из раненых - служащий пограничных войск СНБ. По его словам, состояние двух пострадавших - крайне тяжелое. "Ждем реакций и действий правоохранительных органов", - отметил Ванецян.
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