20:03 19.06.2022 (обновлено: 20:05 19.06.2022)
Совет сопротивления Афганистана намерен вести переговоры с талибами
Совет сопротивления Афганистана заявил, что готов вести переговоры с талибами
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВид на дома в одном из сел в провинции Бамиан в Афганистане
Вид на дома в одном из сел в провинции Бамиан в Афганистане. Архивное фото
КАБУЛ, 19 июн - РИА Новости. Совета сопротивления Афганистана заявил, что готов вести переговоры с представителями "Талибана"* (движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность – ред.), чтобы найти выход из сложившейся в стране ситуации.
"Совет сопротивления предпочитает вывести страну из текущей плохой ситуации, вести переговоры с "Талибаном"* и создать всеобъемлющее переходное правительство", - говорится в заявлении, которое попало в распоряжение афганского телеканала 1TV.
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В документе содержится предложение создать в Афганистане "децентрализованную парламентскую исламскую республику". Если правительство талибов не создаст инклюзивное переходное правительство, вооруженное сопротивление продолжится, указано в заявлении.
Согласно документу, совет также добивается того, чтобы установить отношения с международным сообществом, привлечь к сотрудничеству политических активистов и дипломатов со всего мира.
В начале августа прошлого года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
* движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность