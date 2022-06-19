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Совет сопротивления Афганистана намерен вести переговоры с талибами - РИА Новости, 19.06.2022
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Совет сопротивления Афганистана намерен вести переговоры с талибами
Совет сопротивления Афганистана намерен вести переговоры с талибами - РИА Новости, 19.06.2022
Совет сопротивления Афганистана намерен вести переговоры с талибами
Совета сопротивления Афганистана заявил, что готов вести переговоры с представителями "Талибана"* (движение находится под санкциями ООН за террористическую... РИА Новости, 19.06.2022
2022-06-19T20:03
2022-06-19T20:05
в мире
справки
мохаммад хасан ахунд
афганистан
кабул (город)
панджшер (провинция)
талибан
оон
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КАБУЛ, 19 июн - РИА Новости. Совета сопротивления Афганистана заявил, что готов вести переговоры с представителями "Талибана"* (движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность – ред.), чтобы найти выход из сложившейся в стране ситуации."Совет сопротивления предпочитает вывести страну из текущей плохой ситуации, вести переговоры с "Талибаном"* и создать всеобъемлющее переходное правительство", - говорится в заявлении, которое попало в распоряжение афганского телеканала 1TV.В документе содержится предложение создать в Афганистане "децентрализованную парламентскую исламскую республику". Если правительство талибов не создаст инклюзивное переходное правительство, вооруженное сопротивление продолжится, указано в заявлении.Согласно документу, совет также добивается того, чтобы установить отношения с международным сообществом, привлечь к сотрудничеству политических активистов и дипломатов со всего мира.В начале августа прошлого года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.Национальный фронт сопротивления Афганистана ведет противодействие пришедшим к власти талибам в ряде афганских провинций, в частности в Панджшере и Баглане.* движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
https://ria.ru/20220616/afganistan-1795617516.html
https://ria.ru/20220325/zhirinovskiy-1780030517.html
афганистан
кабул (город)
панджшер (провинция)
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в мире, справки, мохаммад хасан ахунд, афганистан, кабул (город), панджшер (провинция), талибан, оон
20:03 19.06.2022 (обновлено: 20:05 19.06.2022)
 
Совет сопротивления Афганистана намерен вести переговоры с талибами

Совет сопротивления Афганистана заявил, что готов вести переговоры с талибами

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВид на дома в одном из сел в провинции Бамиан в Афганистане
Вид на дома в одном из сел в провинции Бамиан в Афганистане - РИА Новости, 1920, 19.06.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Вид на дома в одном из сел в провинции Бамиан в Афганистане. Архивное фото
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КАБУЛ, 19 июн - РИА Новости. Совета сопротивления Афганистана заявил, что готов вести переговоры с представителями "Талибана"* (движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность – ред.), чтобы найти выход из сложившейся в стране ситуации.
"Совет сопротивления предпочитает вывести страну из текущей плохой ситуации, вести переговоры с "Талибаном"* и создать всеобъемлющее переходное правительство", - говорится в заявлении, которое попало в распоряжение афганского телеканала 1TV.
Замглавы Торгово-промышленной палаты Афганистана Мохаммадюнис Хоссейн на ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
16 июня, 08:00
Россия готовит большие перемены для Афганистана
В документе содержится предложение создать в Афганистане "децентрализованную парламентскую исламскую республику". Если правительство талибов не создаст инклюзивное переходное правительство, вооруженное сопротивление продолжится, указано в заявлении.
Согласно документу, совет также добивается того, чтобы установить отношения с международным сообществом, привлечь к сотрудничеству политических активистов и дипломатов со всего мира.
В начале августа прошлого года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
Национальный фронт сопротивления Афганистана ведет противодействие пришедшим к власти талибам в ряде афганских провинций, в частности в Панджшере и Баглане.
Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
25 марта, 12:17
Дегтярев опубликовал "пророчества" Жириновского про Польшу и "Талибан"*
* движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
 
В миреСправкиМохаммад Хасан АхундАфганистанКабул (город)Панджшер (провинция)ТалибанООН
 
 
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