https://ria.ru/20220619/afganistan-1796596671.html

Совет сопротивления Афганистана намерен вести переговоры с талибами

Совет сопротивления Афганистана намерен вести переговоры с талибами - РИА Новости, 19.06.2022

Совет сопротивления Афганистана намерен вести переговоры с талибами

Совета сопротивления Афганистана заявил, что готов вести переговоры с представителями "Талибана"* (движение находится под санкциями ООН за террористическую... РИА Новости, 19.06.2022

2022-06-19T20:03

2022-06-19T20:03

2022-06-19T20:05

в мире

справки

мохаммад хасан ахунд

афганистан

кабул (город)

панджшер (провинция)

талибан

оон

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КАБУЛ, 19 июн - РИА Новости. Совета сопротивления Афганистана заявил, что готов вести переговоры с представителями "Талибана"* (движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность – ред.), чтобы найти выход из сложившейся в стране ситуации."Совет сопротивления предпочитает вывести страну из текущей плохой ситуации, вести переговоры с "Талибаном"* и создать всеобъемлющее переходное правительство", - говорится в заявлении, которое попало в распоряжение афганского телеканала 1TV.В документе содержится предложение создать в Афганистане "децентрализованную парламентскую исламскую республику". Если правительство талибов не создаст инклюзивное переходное правительство, вооруженное сопротивление продолжится, указано в заявлении.Согласно документу, совет также добивается того, чтобы установить отношения с международным сообществом, привлечь к сотрудничеству политических активистов и дипломатов со всего мира.В начале августа прошлого года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.Национальный фронт сопротивления Афганистана ведет противодействие пришедшим к власти талибам в ряде афганских провинций, в частности в Панджшере и Баглане.* движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

https://ria.ru/20220616/afganistan-1795617516.html

https://ria.ru/20220325/zhirinovskiy-1780030517.html

афганистан

кабул (город)

панджшер (провинция)

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в мире, справки, мохаммад хасан ахунд, афганистан, кабул (город), панджшер (провинция), талибан, оон