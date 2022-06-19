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Аэропорт Брюсселя отменил вылеты пассажирских рейсов из-за акций протеста - РИА Новости, 19.06.2022
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Аэропорт Брюсселя отменил вылеты пассажирских рейсов из-за акций протеста
Аэропорт Брюсселя отменил вылеты пассажирских рейсов из-за акций протеста - РИА Новости, 19.06.2022
Аэропорт Брюсселя отменил вылеты пассажирских рейсов из-за акций протеста
Аэропорт Брюсселя отменил все запланированные на понедельник рейсы из бельгийской столицы из-за забастовок и акций протеста, организованных бельгийскими... РИА Новости, 19.06.2022
2022-06-19T23:13
2022-06-19T23:13
в мире
брюссель
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БРЮССЕЛЬ, 19 июн - РИА Новости. Аэропорт Брюсселя отменил все запланированные на понедельник рейсы из бельгийской столицы из-за забастовок и акций протеста, организованных бельгийскими профсоюзами, и будет работать только на прием самолетов."В связи с объявленной национальной манифестацией и забастовкой значительной части сотрудников безопасности в понедельник 20 июня не будут выполняться пассажирские рейсы из аэропорта Брюсселя. Призываем пассажиров не приезжать в аэропорт, перенести вылет на более поздний срок. Сохраняются только прибывающие рейсы, а также рейсы грузовых самолетов", - говорится в сообщении аэропорта Брюсселя.В понедельник бельгийские профсоюзы выводят десятки тысяч своих сторонников на акции протеста в связи с ростом цен и падением покупательной способности жителей страны.Ожидаются перебои с движением транспорта в бельгийской столице и других регионах.
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в мире, брюссель
23:13 19.06.2022
 
Аэропорт Брюсселя отменил вылеты пассажирских рейсов из-за акций протеста

Аэропорт Брюсселя отменил все вылеты пассажирских рейсов в понедельник из-за забастовок

© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкПассажир в аэропорту Брюсселя
Пассажир в аэропорту Брюсселя - РИА Новости, 1920, 19.06.2022
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Пассажир в аэропорту Брюсселя. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 19 июн - РИА Новости. Аэропорт Брюсселя отменил все запланированные на понедельник рейсы из бельгийской столицы из-за забастовок и акций протеста, организованных бельгийскими профсоюзами, и будет работать только на прием самолетов.
"В связи с объявленной национальной манифестацией и забастовкой значительной части сотрудников безопасности в понедельник 20 июня не будут выполняться пассажирские рейсы из аэропорта Брюсселя. Призываем пассажиров не приезжать в аэропорт, перенести вылет на более поздний срок. Сохраняются только прибывающие рейсы, а также рейсы грузовых самолетов", - говорится в сообщении аэропорта Брюсселя.
В понедельник бельгийские профсоюзы выводят десятки тысяч своих сторонников на акции протеста в связи с ростом цен и падением покупательной способности жителей страны.
Ожидаются перебои с движением транспорта в бельгийской столице и других регионах.
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