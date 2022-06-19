https://ria.ru/20220619/aeroport-1796624958.html

Аэропорт Брюсселя отменил вылеты пассажирских рейсов из-за акций протеста

Аэропорт Брюсселя отменил вылеты пассажирских рейсов из-за акций протеста - РИА Новости, 19.06.2022

Аэропорт Брюсселя отменил вылеты пассажирских рейсов из-за акций протеста

Аэропорт Брюсселя отменил все запланированные на понедельник рейсы из бельгийской столицы из-за забастовок и акций протеста, организованных бельгийскими... РИА Новости, 19.06.2022

2022-06-19T23:13

2022-06-19T23:13

2022-06-19T23:13

в мире

брюссель

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БРЮССЕЛЬ, 19 июн - РИА Новости. Аэропорт Брюсселя отменил все запланированные на понедельник рейсы из бельгийской столицы из-за забастовок и акций протеста, организованных бельгийскими профсоюзами, и будет работать только на прием самолетов."В связи с объявленной национальной манифестацией и забастовкой значительной части сотрудников безопасности в понедельник 20 июня не будут выполняться пассажирские рейсы из аэропорта Брюсселя. Призываем пассажиров не приезжать в аэропорт, перенести вылет на более поздний срок. Сохраняются только прибывающие рейсы, а также рейсы грузовых самолетов", - говорится в сообщении аэропорта Брюсселя.В понедельник бельгийские профсоюзы выводят десятки тысяч своих сторонников на акции протеста в связи с ростом цен и падением покупательной способности жителей страны.Ожидаются перебои с движением транспорта в бельгийской столице и других регионах.

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, брюссель