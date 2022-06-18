https://ria.ru/20220618/zdravookhranenie-1796444627.html
Путин пообещал нарастить поддержку первичного звена здравоохранения
Путин пообещал нарастить поддержку первичного звена здравоохранения - РИА Новости, 18.06.2022
Путин пообещал нарастить поддержку первичного звена здравоохранения
Безусловным приоритетом является обновление первичного звена здравоохранения, заявил президент России Владимир Путин, отметив, что меры поддержки будут... РИА Новости, 18.06.2022
2022-06-18T15:18
2022-06-18T15:18
2022-06-18T17:33
общество
владимир путин
россия
здоровье - общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Безусловным приоритетом является обновление первичного звена здравоохранения, заявил президент России Владимир Путин, отметив, что меры поддержки будут обязательно наращиваться."Эффективная современная система здравоохранения имеет важнейшее значение для сбережения народа России, поэтому мы постоянно наращиваем потенциал медицинских учреждений, поддерживаем наших ученых ведущих научных практических центров, промышленности в создании передовых технологий диагностики и лечения, медицинской техники и оборудования", - сказал Путин в ходе мероприятия, посвященного открытию новых объектов здравоохранения в субъектах РФ.По его словам, одной из основных задач является повышение доступности и качества медпомощи, сделать так, чтобы граждане России видели ощутимые изменения к лучшему. Особенно, добавил он, это касается жителей малых городов и поселков, людей старшего поколения, семей с детьми."И тут наш главный приоритет - обновление первичного звена здравоохранения", - подчеркнул президент.Значение такой работы нельзя переоценить, считает президент."Обязательно будем наращивать меры поддержки специалистов первичного звена, всех, кто трудится в отечественном здравоохранении", - отметил Путин.
https://ria.ru/20220618/putin-1796446451.html
https://ria.ru/20220201/zdravookhranenie-1770506642.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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общество, владимир путин, россия, здоровье - общество
15:18 18.06.2022 (обновлено: 17:33 18.06.2022)
Путин пообещал нарастить поддержку первичного звена здравоохранения
Президент Путин назвал обновление первичного звена здравоохранения безусловным приоритетом
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости.
Безусловным приоритетом является обновление первичного звена здравоохранения, заявил
президент России Владимир Путин, отметив, что меры поддержки будут обязательно наращиваться.
"Эффективная современная система здравоохранения имеет важнейшее значение для сбережения народа России
, поэтому мы постоянно наращиваем потенциал медицинских учреждений, поддерживаем наших ученых ведущих научных практических центров, промышленности в создании передовых технологий диагностики и лечения, медицинской техники и оборудования", - сказал Путин в ходе мероприятия, посвященного открытию новых объектов здравоохранения в субъектах РФ.
По его словам, одной из основных задач является повышение доступности и качества медпомощи, сделать так, чтобы граждане России видели ощутимые изменения к лучшему. Особенно, добавил он, это касается жителей малых городов и поселков, людей старшего поколения, семей с детьми.
"И тут наш главный приоритет - обновление первичного звена здравоохранения", - подчеркнул президент.
"Хорошо понимаю, что нагрузка на сотрудников поликлиник, ФАПов очень большая, так же как и ответственность, ведь именно вы ближе всего к людям, к вам они обращаются прежде всего, от вас зависит постановка диагноза и дальнейшее лечение", - сказал он.
Значение такой работы нельзя переоценить, считает президент.
"Обязательно будем наращивать меры поддержки специалистов первичного звена, всех, кто трудится в отечественном здравоохранении", - отметил Путин.