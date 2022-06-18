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Путин высказался о системе оплаты труда в медицине - РИА Новости, 18.06.2022
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Путин высказался о системе оплаты труда в медицине
Путин высказался о системе оплаты труда в медицине - РИА Новости, 18.06.2022
Путин высказался о системе оплаты труда в медицине
Необходимо подумать о выстраивании системы оплаты труда в медицинской отрасли, заявил президент Владимир Путин. РИА Новости, 18.06.2022
2022-06-18T16:06
2022-06-18T18:00
здоровье - общество
владимир путин
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июня - РИА Новости. Необходимо подумать о выстраивании системы оплаты труда в медицинской отрасли, заявил президент Владимир Путин.Президент отметил, что подход к этому вопросу должен быть аккуратным и внимательным."Надо подумать, как выстраивать систему оплаты труда в отрасли в целом. Мы с Татьяной Алексеевной (Голиковой) уже много раз на этот счет говорили", — сказал Путин на церемонии открытия новых объектов здравоохранения в субъектах Российской Федерации.Президент также пообещал, что власти будут работать над улучшением качества медицинской помощи, и подчеркнул необходимость уделить внимание и кадрам, и технике, и современным технологиям. Он призвал не упускать из вида возможности российской промышленности, в частности оборонно-промышленного комплекса."Там стоит вопрос, связанный с конверсией производства, перехода на производство гражданской техники, и если они где и преуспели, то как раз в выпуске медицинского оборудования",— сказал глава государства.
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здоровье - общество, владимир путин, россия
16:06 18.06.2022 (обновлено: 18:00 18.06.2022)
 
Путин высказался о системе оплаты труда в медицине

Президент Путин призвал подумать о выстраивании системы оплаты труда в медицине

© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин участвует в режиме видеоконференции в открытии новых объектов здравоохранения в нескольких регионах России
Президент России Владимир Путин участвует в режиме видеоконференции в открытии новых объектов здравоохранения в нескольких регионах России - РИА Новости, 1920, 18.06.2022
© РИА Новости / Михаил Метцель
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин участвует в режиме видеоконференции в открытии новых объектов здравоохранения в нескольких регионах России
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июня - РИА Новости. Необходимо подумать о выстраивании системы оплаты труда в медицинской отрасли, заявил президент Владимир Путин.
Президент отметил, что подход к этому вопросу должен быть аккуратным и внимательным.
"Надо подумать, как выстраивать систему оплаты труда в отрасли в целом. Мы с Татьяной Алексеевной (Голиковой) уже много раз на этот счет говорили", — сказал Путин на церемонии открытия новых объектов здравоохранения в субъектах Российской Федерации.
Президент также пообещал, что власти будут работать над улучшением качества медицинской помощи, и подчеркнул необходимость уделить внимание и кадрам, и технике, и современным технологиям. Он призвал не упускать из вида возможности российской промышленности, в частности оборонно-промышленного комплекса.
"Там стоит вопрос, связанный с конверсией производства, перехода на производство гражданской техники, и если они где и преуспели, то как раз в выпуске медицинского оборудования",— сказал глава государства.
Поздравление Путина с Днем медицинского работника - РИА Новости, 1920, 18.06.2022
Вчера, 15:26
Путин поздравил медиков с наступающим Днем медработника
 
Здоровье - ОбществоВладимир ПутинРоссия
 
 
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