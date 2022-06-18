https://ria.ru/20220618/zarplata-1796452051.html

Путин высказался о системе оплаты труда в медицине

Путин высказался о системе оплаты труда в медицине - РИА Новости, 18.06.2022

Путин высказался о системе оплаты труда в медицине

Необходимо подумать о выстраивании системы оплаты труда в медицинской отрасли, заявил президент Владимир Путин. РИА Новости, 18.06.2022

2022-06-18T16:06

2022-06-18T16:06

2022-06-18T18:00

здоровье - общество

владимир путин

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июня - РИА Новости. Необходимо подумать о выстраивании системы оплаты труда в медицинской отрасли, заявил президент Владимир Путин.Президент отметил, что подход к этому вопросу должен быть аккуратным и внимательным."Надо подумать, как выстраивать систему оплаты труда в отрасли в целом. Мы с Татьяной Алексеевной (Голиковой) уже много раз на этот счет говорили", — сказал Путин на церемонии открытия новых объектов здравоохранения в субъектах Российской Федерации.Президент также пообещал, что власти будут работать над улучшением качества медицинской помощи, и подчеркнул необходимость уделить внимание и кадрам, и технике, и современным технологиям. Он призвал не упускать из вида возможности российской промышленности, в частности оборонно-промышленного комплекса."Там стоит вопрос, связанный с конверсией производства, перехода на производство гражданской техники, и если они где и преуспели, то как раз в выпуске медицинского оборудования",— сказал глава государства.

https://ria.ru/20220618/pozdravlenie-1796445550.html

россия

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

здоровье - общество, владимир путин, россия