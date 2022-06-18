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В Якутске определили девять хомусистов-виртуозов мира - РИА Новости, 18.06.2022
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Республика Саха (Якутия)
https://ria.ru/20220618/yakutsk-1796424457.html
В Якутске определили девять хомусистов-виртуозов мира
В Якутске определили девять хомусистов-виртуозов мира - РИА Новости, 18.06.2022
В Якутске определили девять хомусистов-виртуозов мира
В Якутске определили девять хомусистов-виртуозов мира на третьем международном конкурсе, сообщает пресс-служба конкурса в Telegram. РИА Новости, 18.06.2022
2022-06-18T13:06
2022-06-18T13:06
республика саха (якутия)
общество
новости культуры
айсен николаев
якутск
австрия
япония
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ЯКУТСК, 18 июн – РИА Новости. В Якутске определили девять хомусистов-виртуозов мира на третьем международном конкурсе, сообщает пресс-служба конкурса в Telegram."Всего 38 участников из 9 стран и 11 регионов боролись за почетное звание виртуозов мира. Так, решением международного жюри, победителями стали Раджашекар Бимачар (Индия), Кутманаалы Султанбеков (Киргизия), Эркин Алексеев (Якутия), Варвара Степанова (Якутия), Гоукон Фукико (Япония), Евгений Сарыглар (Тыва), Вольф Янша (Австрия), Ма Гуо Гуо (Китай), Нарыйаана Ренанто (Якутия)", - рассказали в пресс-службе.Отмечается, что инициатором проведения третьего конкурса является глава Якутии Айсен Николаев. Фаворитам мероприятия вручили серебряные медали с надписью "Хомусист-виртуоз мира", а также денежный приз в размере 50 тысяч рублей каждому.По словам президента Международного общества варганистов, председателя жюри Франца Кумпла, прибывшего в Якутск из Австрии, было сложно сравнивать и оценивать различные варганные школы.Ранее сообщалось о том, что 16-17 июня третий международный конкурс хомусистов-виртуозов в Якутске соберет свыше 40 участников из 14 стран и 11 регионов РФ.Заместитель председателя правительства республики Сергей Местников заявил РИА Новости, члены жюри третьего международного конкурса хомусистов-виртуозов прибыли в город Якутск из Австрии, Японии и Венгрии, некоторые участники, в том числе из Китая, принимают участие онлайн, так как не смогли прибыть из-за запрета на выезд из страны.
https://ria.ru/20220617/putin-1796209411.html
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общество, новости культуры, айсен николаев, якутск, австрия, япония
13:06 18.06.2022
 
В Якутске определили девять хомусистов-виртуозов мира

В Якутске определили девять хомусистов-виртуозов мира на третьем международном конкурсе

© РИА Новости / Журавлёв В. / Перейти в фотобанкИгра на национальном якутском инструменте - хомусе.
Игра на национальном якутском инструменте - хомусе. - РИА Новости, 1920, 18.06.2022
© РИА Новости / Журавлёв В.
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Игра на национальном якутском инструменте - хомусе.. Архивное фото
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ЯКУТСК, 18 июн – РИА Новости. В Якутске определили девять хомусистов-виртуозов мира на третьем международном конкурсе, сообщает пресс-служба конкурса в Telegram.
"Всего 38 участников из 9 стран и 11 регионов боролись за почетное звание виртуозов мира. Так, решением международного жюри, победителями стали Раджашекар Бимачар (Индия), Кутманаалы Султанбеков (Киргизия), Эркин Алексеев (Якутия), Варвара Степанова (Якутия), Гоукон Фукико (Япония), Евгений Сарыглар (Тыва), Вольф Янша (Австрия), Ма Гуо Гуо (Китай), Нарыйаана Ренанто (Якутия)", - рассказали в пресс-службе.
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Отмечается, что инициатором проведения третьего конкурса является глава Якутии Айсен Николаев. Фаворитам мероприятия вручили серебряные медали с надписью "Хомусист-виртуоз мира", а также денежный приз в размере 50 тысяч рублей каждому.
По словам президента Международного общества варганистов, председателя жюри Франца Кумпла, прибывшего в Якутск из Австрии, было сложно сравнивать и оценивать различные варганные школы.
"Мы боялись, что введение и онлайн формата может помешать качеству конкурса, но… мы охватили большой спектр участников, начиная от Австрии и заканчивая Японией, Индией… впредь нужно еще плотнее работать по вопросам категоризации разных национальных хомусных традиций, например, европейской, тюркской, индийской… В будущем будем думать над совершенствованием этого престижного конкурса", – приводятся его слова.
Ранее сообщалось о том, что 16-17 июня третий международный конкурс хомусистов-виртуозов в Якутске соберет свыше 40 участников из 14 стран и 11 регионов РФ.
Заместитель председателя правительства республики Сергей Местников заявил РИА Новости, члены жюри третьего международного конкурса хомусистов-виртуозов прибыли в город Якутск из Австрии, Японии и Венгрии, некоторые участники, в том числе из Китая, принимают участие онлайн, так как не смогли прибыть из-за запрета на выезд из страны.
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