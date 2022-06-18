https://ria.ru/20220618/yakutsk-1796424457.html

В Якутске определили девять хомусистов-виртуозов мира

В Якутске определили девять хомусистов-виртуозов мира - РИА Новости, 18.06.2022

В Якутске определили девять хомусистов-виртуозов мира

В Якутске определили девять хомусистов-виртуозов мира на третьем международном конкурсе, сообщает пресс-служба конкурса в Telegram. РИА Новости, 18.06.2022

2022-06-18T13:06

2022-06-18T13:06

2022-06-18T13:06

республика саха (якутия)

общество

новости культуры

айсен николаев

якутск

австрия

япония

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ЯКУТСК, 18 июн – РИА Новости. В Якутске определили девять хомусистов-виртуозов мира на третьем международном конкурсе, сообщает пресс-служба конкурса в Telegram."Всего 38 участников из 9 стран и 11 регионов боролись за почетное звание виртуозов мира. Так, решением международного жюри, победителями стали Раджашекар Бимачар (Индия), Кутманаалы Султанбеков (Киргизия), Эркин Алексеев (Якутия), Варвара Степанова (Якутия), Гоукон Фукико (Япония), Евгений Сарыглар (Тыва), Вольф Янша (Австрия), Ма Гуо Гуо (Китай), Нарыйаана Ренанто (Якутия)", - рассказали в пресс-службе.Отмечается, что инициатором проведения третьего конкурса является глава Якутии Айсен Николаев. Фаворитам мероприятия вручили серебряные медали с надписью "Хомусист-виртуоз мира", а также денежный приз в размере 50 тысяч рублей каждому.По словам президента Международного общества варганистов, председателя жюри Франца Кумпла, прибывшего в Якутск из Австрии, было сложно сравнивать и оценивать различные варганные школы.Ранее сообщалось о том, что 16-17 июня третий международный конкурс хомусистов-виртуозов в Якутске соберет свыше 40 участников из 14 стран и 11 регионов РФ.Заместитель председателя правительства республики Сергей Местников заявил РИА Новости, члены жюри третьего международного конкурса хомусистов-виртуозов прибыли в город Якутск из Австрии, Японии и Венгрии, некоторые участники, в том числе из Китая, принимают участие онлайн, так как не смогли прибыть из-за запрета на выезд из страны.

https://ria.ru/20220617/putin-1796209411.html

https://ria.ru/20220616/kinematograf-1795627564.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, новости культуры, айсен николаев, якутск, австрия, япония